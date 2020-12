Le gouvernement de Boris Johnson ne changera pas le «cadre juridique» qui permet aux gens de former des bulles prolongées à Noël, a confirmé l’un de ses principaux ministres.

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a déclaré que Downing Street s’en tenait à son plan visant à permettre à trois ménages de se réunir entre le 23 et le 27 décembre, bien qu’il admette que l’assouplissement des restrictions entraînera une augmentation du taux d’infection.

Interrogé mercredi matin sur le maintien des règles relatives aux vacances, M. Jenrick a répondu: «Oui. La loi reste inchangée – nous avons fourni et nous fournirons des orientations, et ces orientations refléteront le fait que les cas se multiplient dans de nombreuses régions du pays.

« Nous voulons que tout le monde dans le pays ait ces conversations autour de la table du petit-déjeuner ce matin et dans les jours à venir, et décide de ce qui est raisonnable pour eux et leur famille », a déclaré le ministre à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.