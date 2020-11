Les infections à coronavirus aux États-Unis dépassent les 13 millions alors que les responsables implorent les Américains de passer le Black Friday en ligne.

Dans le même temps, le pays a connu une forte baisse des nouveaux cas jeudi, mais c’était un mirage, pas un progrès, car de nombreux États n’ont pas communiqué de données sur les vacances de Thanksgiving. Plus de 103000 cas et plus de 1100 décès ont été enregistrés jeudi, contre 187000 cas et 1962 décès enregistrés le jeudi 19 novembre précédent.

Les États-Unis ont eu l’une des plus fortes charges de travail par habitant au monde la semaine dernière. Et chaque jour depuis plus de deux semaines, le pays a établi des records de nombre de personnes à l’hôpital, avec le dernier chiffre dépassant les 90 000 pour la première fois jeudi.

Et les données floues pourraient persister plus longtemps. Les responsables de la santé du Vermont ont déclaré qu’ils renonceraient à faire des reportages jeudi et vendredi. De plus, l’accès aux tests était susceptible de diminuer pendant quelques jours, ce qui signifiait que davantage d’infections pourraient ne pas être comptées. En Louisiane, les sites de test gérés par la Garde nationale devaient être fermés jeudi et vendredi. Dans le Wisconsin, certains sites de test de la Garde nationale sont fermés toute la semaine.

«J’espère juste que les gens ne se trompent pas sur les chiffres et pensent qu’il n’y a pas eu de forte augmentation à la suite de Thanksgiving, puis finissent par organiser Noël et Hanoukka et d’autres projets de voyage», explique le Dr Leana Wen, professeur George Washington University et un médecin urgentiste ont dit The Associated Press.

Les experts en santé publique ont à plusieurs reprises averti les Américains de rester à la maison le jour de Thanksgiving, et beaucoup ont suivi les conseils. Mais alors que l’ensemble des voyages à l’intérieur du pays a considérablement diminué par rapport aux années précédentes, la Transportation Security Administration a signalé plus d’un demi-million de personnes ont volé rien que jeudi, en plus des quelque quatre millions qui avaient déjà voyagé depuis dimanche. L’AAA avait projeté un ralentissement des déplacements routiers et s’attendait toujours à ce que des dizaines de millions de personnes se rendent aux célébrations.

De même, la liste des Centers for Disease Control and Prevention activités à haut risque pour répandre Covid-19 incluait «faire du shopping dans des magasins bondés juste avant, pendant ou après Thanksgiving», une tentative de persuader les gens de rester assis – ou de faire des achats en ligne – le Black Friday.

La dernière vague de virus a commencé à s’accélérer dans une grande partie du pays à la mi-octobre. La nation est passée de huit millions de cas à neuf millions en un peu plus de deux semaines en octobre; de 9 à 10 millions en 10 jours; de 10 millions à 11 millions en un peu moins de sept jours; et de 11 millions à 12 millions en seulement cinq jours, atteignant cette étape le 20 novembre. Le rythme du 13 millionième cas a ralenti, après sept jours.