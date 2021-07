Les infections à coronavirus à Singapour doublent du jour au lendemain, les restrictions étant réimposées une semaine seulement après avoir été assouplies

Singapour a enregistré 163 nouveaux cas de coronavirus lundi, dont 125 liés à deux épidémies dans la ville – au port de pêche de Jurong et à un salon de karaoké KTV – et le ministre de la Santé Ong Ye Kung a révélé que les deux événements de propagation étaient liés.

L’écrasante majorité des cas, 106, proviennent du port de pêche et 19 de la salle de karaoké. Le ministre de la Santé a qualifié le groupe de cas provenant du port de pêche de plus préoccupant, « parce qu’il sème des cas sur divers marchés et dans les communautés qui les entourent ».

En raison de l’augmentation des infections, le pays d’Asie du Sud-Est a décidé le 16 juillet d’annuler la décision de la semaine dernière d’assouplir les mesures de distanciation sociale lundi. En vertu des nouvelles règles, le nombre de personnes non vaccinées dînant ensemble sera plafonné jusqu’au 8 août, ce qui signifie que seules deux personnes peuvent visiter les restaurants ensemble, le nombre précédent de convives autorisés étant de cinq. Cependant, les personnes vaccinées peuvent manger en groupes de cinq maximum.

Singapour avait précédemment déclaré en juin que sa future approche de la gestion de la pandémie de coronavirus consisterait à apprendre à vivre avec le virus, en optant pour des tests avant des événements de masse ou à l’arrivée de l’étranger. Plutôt que de compter les cas quotidiens, le pays prévoyait plutôt de surveiller le nombre d’hospitalisations et le nombre de personnes ayant besoin d’oxygène comme facteurs déterminants pour déterminer s’il fallait resserrer les mesures. Cependant, comme les récentes épidémies ont présenté un nouveau défi, Singapour continue de compter les infections quotidiennement.

Par rapport à d’autres pays de la région, Singapour a enregistré très peu de décès et d’infections depuis le début de la pandémie, signalant un peu plus de 63 000 cas positifs et 36 décès. Le faible nombre de cas et de décès dans le pays de 5,7 millions peut être attribué à une décision sans précédent de fermer ses frontières à tous les voyageurs en mars 2020, même à ceux qui utilisent le pays comme transit.

Singapour est également l’un des pays les plus vaccinés. Plus de 70 % de sa population a reçu une première dose et près de la moitié du pays est entièrement vaccinée.

