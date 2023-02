Les infections à Cordyceps dans The Last of Us ne sont pas tout à fait réelles – mais l’absence de vaccin fongique est

Le deuxième épisode du hit de HBO Le dernier d’entre nous s’ouvre sur une scène à Jakarta, en Indonésie. Il se déroule en 2003, au début d’une pandémie fongique (fictive) qui continue à détruire le monde tel que nous le connaissons. Après qu’un expert en biologie fongique a évalué le corps d’un ouvrier infecté, elle parle tranquillement à un officier militaire qui lui a demandé de l’aide pour contrôler la propagation de l’agent pathogène.

“Il n’y a pas de vaccin”, dit-elle à son visage frappé.

C’était vrai dans le monde réel en 2003, et c’est vrai aujourd’hui : bien que les vaccins contre les maladies bactériennes et virales abondent, aucun vaccin contre les pathogènes fongiques n’est homologué pour un usage humain.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé : Dennis Dixon, qui dirige la recherche bactérienne et fongique aux National Institutes of Health, a déclaré qu’il y avait une « activité continue » visant à développer des vaccins fongiques depuis des décennies. Mais une variété de défis à la fois scientifiques et économiques ont relégué des candidats vaccins fongiques encore plus prometteurs à la poubelle pharmacologique – au détriment de la santé humaine.

Le champignon causant des zombies dans la série est principalement fictif – du moins, en tant qu’agent pathogène humain. En réalité, la plupart des infections fongiques graves chez l’homme affectent les personnes immunodéprimées, y compris les personnes infectées par le VIH non traitées et celles qui reçoivent un traitement contre le cancer, des greffes d’organes ou des médicaments pour des maladies auto-immunes. (Ceux-ci se manifestent généralement par des infections pulmonaires et sanguines ou une méningite, et non par une zombification.)

Cependant, certains affectent les personnes ayant un système immunitaire normal – avez-vous déjà eu une infection à levures ou entendu parler de la fièvre de la vallée ? – et le fardeau mondial des infections fongiques devrait augmenter à mesure que le nombre de personnes recevant des médicaments immunosuppresseurs continue de grimper et que le changement climatique s’accélère.

L’urgence de trouver un vaccin pour prévenir toute infection fongique – ou idéalement, prévenir plusieurs types d’infections fongiques avec un seul vaccin – n’est pas nouvelle, mais elle augmente.

Ce qui soulève la question : Pourquoi, en l’an de grâce 2023, n’avons-nous toujours pas de vaccins fongiques ? Les réponses mettent en évidence les défis à la fois scientifiques et économiques du développement de vaccins – et certaines idiosyncrasies concernant un royaume de la vie déjà connu pour son étrangeté très spécifique (et hautement télégénique).

Un vaccin fongique aiderait à prévenir de nombreuses infections

Les champignons sont tout autour de nous : dans l’air que nous respirons, sur les surfaces que nous touchons et partout à l’intérieur et à l’extérieur de notre corps. Pourtant, la plupart d’entre nous courent un faible risque d’infections fongiques, tant que notre système immunitaire fonctionne normalement.

La pire infection fongique susceptible d’affecter une personne ayant un système immunitaire sain est probablement celle causée par un membre de la Candidose genre, qui sont techniquement des levures (oui, les levures sont un type de champignon, tout comme les champignons et les moisissures). Les infections vaginales à levures sont une forme particulièrement courante d’infection à Candida qui affecte souvent les personnes en bonne santé, entraînant 1,4 million de visites à la clinique par an aux États-Unis seulement. Dans le monde, on estime que 138 millions de femmes contractent quatre infections à levures ou plus par an. D’autres infections fongiques communes aux personnes en bonne santé comprennent la teigne – ce qui, surprise ! n’est pas du tout causée par un ver – et les infections des ongles des doigts ou des orteils.

Mais les infections fongiques (y compris et au-delà des infections à levures) constituent une menace beaucoup plus importante pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Dans le monde, les champignons causent 13 millions d’infections et 1,5 million de décès chaque année. Et en 2018, le traitement de ces infections a coûté aux Américains près de 7 milliards de dollars.

Les infections fongiques sont plus fréquentes chez les personnes immunodéprimées. Cela complique le développement et le déploiement de vaccins fongiques.

Le fait que les infections fongiques les plus graves affectent principalement les personnes immunodéprimées crée de grands défis lorsqu’il s’agit de développer des vaccins pour s’en protéger.

Tout d’abord, cela complique la recherche de participants pour des essais cliniques testant des vaccins fongiques.

Pour déterminer si un vaccin fonctionne, les scientifiques doivent tester des candidats vaccins prometteurs – généralement des prototypes qui ont réussi à prévenir la maladie chez des animaux infectés expérimentalement – dans de grands groupes d’humains. Parce que nous vivons dans un monde avec une éthique médicale, les scientifiques ne peuvent pas infecter expérimentalement les humains. Au lieu de cela, ils doivent attendre que les personnes participant à l’essai rencontrent naturellement la maladie qu’ils essaient de prévenir.

Plus cette maladie est rare, plus les scientifiques doivent suivre (et plus longtemps) de personnes pour rechercher la maladie. Et bien que les infections fongiques graves soient un problème croissant, elles sont encore relativement rares.

Karen Norris, immunologiste à l’école vétérinaire de l’Université de Géorgie qui dirige une équipe développant un candidat vaccin fongique, a déclaré que son équipe avait “fait le calcul” sur le temps qu’il faudrait pour étudier un vaccin hypothétique ciblant une seule infection fongique. “C’est faisable, mais il faudrait quelques années pour inscrire autant de patients”, a-t-elle déclaré.

Il est également difficile de concevoir des vaccins qui fonctionnent pour les personnes immunodéprimées qui en ont le plus besoin. Un vaccin efficace fonctionne en entraînant le système immunitaire d’une personne à réagir rapidement à un certain germe – et les systèmes immunitaires supprimés sont difficiles à entraîner en toute sécurité.

Dans certains cas, il est possible de prédire l’immunosuppression – par exemple, lorsqu’une personne se prépare à recevoir une chimiothérapie ou un autre traitement immunosuppresseur. Mais pas toujours : les personnes vivant avec le VIH et celles qui sont nées avec des troubles du système immunitaire ne peuvent pas planifier ou prédire l’état de leur système immunitaire.

Cela crée de grands défis pour les scientifiques, qui souhaitent idéalement développer des vaccins qui protègent à la fois les personnes ayant un système immunitaire sain qui subissent une immunosuppression et celles dont le premier diagnostic implique une immunosuppression.

Autre problème : les cellules fongiques ont plus de similitudes avec les cellules humaines que les virus ou les bactéries. Cela complique la conception d’un vaccin qui entraîne le système immunitaire à attaquer les cellules fongiques sans attaquer nos propres cellules.

Le plus grand obstacle aux vaccins fongiques pourrait être économique

Même si un vaccin s’avère sûr et efficace dans les essais cliniques, cela ne signifie pas qu’il sera produit et commercialisé en masse : pour cela, il doit également avoir le potentiel de générer des bénéfices. “Le test d’un vaccin dans cet espace n’est, pour être honnête, pas si attrayant pour les grandes sociétés pharmaceutiques, etc., car ce ne sont pas des infections qui surviennent à une fréquence élevée chez de nombreux patients”, a déclaré Norris.

Même si un vaccin prévient un grand nombre de maladies et de décès chez un groupe de personnes – et réduit les coûts de leurs soins médicaux – ces avantages profitent aux individus et aux systèmes de soins de santé, et non aux sociétés pharmaceutiques qui supportent les coûts de développement et de production du vaccin.

“Il va falloir que quelqu’un développe ce marché difficile pour que cela aille de l’avant”, a déclaré Dixon. Un vaccin viable devra non seulement être efficace pour prévenir la maladie, mais aussi efficace pour le faire chez suffisamment de personnes pour faire de la production du vaccin à grande échelle un investissement rentable pour les sociétés pharmaceutiques.

Pourtant, les gens travaillent sur des vaccins fongiques, et il y a quelques candidats prometteurs

Indépendamment des obstacles, les gens travaillent pour développer des vaccins fongiques – et ce depuis des décennies.

Pour surmonter l’inviabilité économique du développement de vaccins qui ne préviennent qu’un petit nombre d’infections, plusieurs scientifiques développent des vaccins qui préviennent de multiples infections fongiques – ou mieux encore, toutes.

Le groupe de Norris a développé un prototype ciblant trois champignons responsables de 80 % de toutes les infections chez les personnes immunodéprimées : Candida, Aspergille, et Pneumocystis. Le prototype a considérablement réduit les maladies et les décès dus à ces infections chez les souris et les primates expérimentaux. Une grande variété d’autres candidats sont également à l’étude.

À ce jour, trois vaccins fongiques ont atteint le stade des essais cliniques sur l’homme. Au début des années 1980, un essai d’un vaccin pour prévenir les infections à Coccidioides – le champignon qui cause la fièvre de la vallée – n’a pas réduit les infections et a produit de nombreux effets secondaires. Plus récemment, deux vaccins visant à prévenir Candidose (c’est-à-dire, les infections à levures) ont eu de bons résultats dans les essais d’innocuité chez l’homme, dont l’un s’est révélé prometteur pour prévenir les infections vaginales récurrentes dans un petit essai contrôlé par placebo. Mais sans un investisseur pour faire passer les tests au niveau supérieur – un essai clinique comparant le vaccin à une thérapie préventive standard – le développement a stagné, a déclaré Dixon.

Norris a déclaré que des études supplémentaires sur la sécurité des animaux du prototype de son équipe pourraient prendre encore un an. Si tout se passe bien, la prochaine étape – un essai de sécurité chez l’homme – prendrait également environ un an. Après cela, au moins plusieurs années de travail attendent avant que son équipe dispose d’un vaccin sous licence produit à grande échelle.

Ainsi, bien que tout progrès sur les vaccins fongiques semble capital, il est sage de rester ancré sur le calendrier des progrès dans cet espace, a déclaré Dixon. “Il va certainement falloir un certain temps pour comprendre comment obtenir la bonne science, pour obtenir la bonne protection”, a-t-il dit, “et atteindre la ligne de but.”