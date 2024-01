Les inégalités en matière de santé sont répandues en médecine pédiatrique, selon des chercheurs : Shots

basculer la légende ER Productions Limitée/Getty Images

Imaginez que votre enfant se soit cassé un os. Vous vous rendez aux urgences, mais les médecins ne vous prescrivent pas d’analgésiques. Ce scénario est celui auquel les enfants de couleur aux États-Unis sont plus susceptibles d’être confrontés que leurs pairs blancs, selon nouvelles découvertes Publié dans The Lancet sur la santé des enfants et des adolescents.

Les chercheurs ont examiné des dizaines d’études récentes portant sur la qualité des soins que reçoivent les enfants dans un large éventail de spécialités pédiatriques. Les inégalités sont répandues, dit Dr Nia Heard-Garris, un chercheur à l’Université Northwestern et pédiatre à l’hôpital pour enfants Lurie de Chicago qui a supervisé l’examen.

“Peu importe où vous regardez, il existe des disparités en matière de soins pour les Noirs américains, les Hispaniques, les Latinx, les Américains d’origine asiatique – à peu près tous les groupes raciaux et ethniques qui ne sont pas blancs”, dit-elle.

Heard-Garris dit qu’il existe de nombreux exemples d’inégalités entre les spécialités. L’analyse a révélé que les enfants de couleur sont moins susceptibles de bénéficier d’une imagerie diagnostique et plus susceptibles de connaître des complications pendant et après certaines interventions chirurgicales. Ils font face à des temps d’attente plus longs pour obtenir des soins aux urgences et sont moins susceptibles d’être diagnostiqués et traités pour une déficience intellectuelle.

Les preuves de disparité les plus fortes ont été trouvées dans la gestion de la douleur. Les enfants de couleur sont moins susceptibles que leurs pairs blancs de recevoir des analgésiques en cas de fracture d’un bras ou d’une jambe, d’une appendicite ou de migraines. “Ce sont des exemples très graves de la façon dont cela se déroule”, déclare Dr Monique Jindalprofesseur adjoint à l’Université de l’Illinois à Chicago et l’un des auteurs de la revue.

Les chercheurs n’ont examiné que les études incluant des enfants bénéficiant d’une assurance maladie. “Nous ne pouvons donc pas blâmer le manque d’assurance pour être à l’origine de ces disparités”, explique Heard-Garris.

Recueillir des preuves des inégalités en matière de santé dans un large éventail de spécialités pédiatriques était une entreprise « énorme », selon Dr Monika Goyalchef adjoint de la médecine d’urgence à l’hôpital national pour enfants, qui n’a pas participé à l’examen de la recherche.

“Ils ont vraiment fait un travail incroyable en rassemblant minutieusement les données qui mettent réellement en évidence l’omniprésence des inégalités en matière de soins”, déclare Goyal, dont les propres recherches ont examiné les disparités dans les soins pédiatriques.

Les chercheurs affirment que les causes de ces inégalités sont très diverses, mais qu’elles sont en fin de compte ancrées dans un racisme structurel – notamment un accès inégal à un logement sain et à des opportunités économiques, une surveillance disparate des enfants de couleur et des préjugés inconscients parmi les prestataires de soins de santé.

“Quiconque a les yeux ouverts sait que les disparités existent. Là où nous manquons vraiment, c’est de parler de solutions tangibles”, déclare Jindalqui était l’auteur principal d’un article complémentaire proposant des recommandations politiques pour contrecarrer ces disparités généralisées dans les soins pédiatriques.

Ces solutions pourraient en fin de compte nécessiter des changements politiques radicaux, dit Jindal, car « nous ne pouvons pas avoir des soins de santé de haute qualité ou des soins de santé équitables sans aborder chacune des questions politiques avec les autres secteurs de la société », dit Jindal.

Mais des changements politiques radicaux pourraient prendre du temps, et certains, comme l’instauration d’un système de santé universel, se sont révélés politiquement irréalisables dans le passé. Il existe des mesures faciles à prendre qui pourraient être prises au niveau de l’État, dit Jindal, comme l’instauration d’une éligibilité continue aux programmes de protection sociale tels que SNAP, Medicaid et CHIP, afin que les enfants ne risquent pas de perdre leur couverture d’assurance et leur nourriture. assistance pour des raisons administratives.

En attendant, Heard-Garris affirme que les prestataires de soins de santé devraient prendre des mesures immédiates pour vérifier les préjugés de leurs propres pratiques.

“Même si vous êtes le prestataire le plus progressiste, vous aurez toujours des choses qui vous aveuglent”, dit-elle. Assurez-vous de les vérifier, de les défier, d’en apprendre davantage, de vous dépasser, de revoir vos propres graphiques, conseille Heard-Garris.

