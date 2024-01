Les industries palestiniennes faiblissent alors qu’Israël bombarde Gaza et verrouille la Cisjordanie | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Bethléem, Cisjordanie occupée – Alors que la Cisjordanie occupée est en proie à des raids israéliens quasi quotidiens, à des attaques de colons et à des meurtres de Palestiniens, un impact négligé de la violence commence à faire des ravages.

Selon Muhanad Nairoukh, directeur de l’une des trois plus grandes usines d’aluminium de Cisjordanie occupée, les derniers mois ont été les pires depuis longtemps en termes de production et de bénéfices.

La vie en Cisjordanie occupée devient de plus en plus dangereuse et compliquée pour les personnes qui y vivent, et parallèlement, l’industrie s’est pratiquement arrêtée à la suite des actions israéliennes, rendant impossible le maintien du « statu quo ».

Pertes dans l’industrie palestinienne

Nairoukh dirige plus de 30 salariés qui assurent le fonctionnement de l’entreprise que son père a fondée en 1993.

Il a récemment dû réduire ses coûts, car l’entreprise fonctionne à 40 pour cent de sa capacité et la production a été réduite de 60 pour cent.

Le Bureau central palestinien des statistiques (PCBS) estimé fin décembre, les pertes économiques globales en Palestine, depuis le début de l’agression israélienne contre Gaza, ont atteint environ 1,5 milliard de dollars au cours des premiers mois de la guerre, soit l’équivalent d’environ 25 millions de dollars par jour, sans compter les pertes directes de propriétés et d’actifs. .

Les points de contrôle israéliens, qui au mieux bloquent les expéditions et au pire refusent de les laisser passer, ont augmenté le coût du transport interne et des expéditions entre les villes palestiniennes et l’étranger.

A l’inverse, l’importation de matières premières est devenue un cauchemar logistique, gonflant considérablement les coûts de production à l’heure où la demande s’effondre à cause de la guerre.

Nairoukh a ajouté que les points de contrôle affectent également la capacité des travailleurs à se rendre au travail à l’heure, les chauffeurs de camion devant réacheminer leurs expéditions, ce qui les expose à un danger en plus du temps perdu.

L’importation de matières premières, comme le fait Nairoukh en provenance de pays comme la Chine, l’Italie, l’Espagne et la Turquie, a été compliquée par la fermeture des ports au début de la guerre, entraînant des retards qui ont entraîné une hausse des coûts.

Une expédition en provenance de Chine, a-t-il déclaré, coûtait 1 650 dollars avant la guerre, mais est montée en flèche à 7 600 dollars par la suite, soit une augmentation de 360 ​​pour cent – ​​le genre d’augmentation des coûts qu’il n’est pas sûr de pouvoir absorber longtemps, en particulier en raison des retards. signifie des commandes et des contrats annulés.

Samir Hazboun, secrétaire général de la Fédération des chambres palestiniennes de commerce, d’industrie et d’agriculture, a déclaré à Al Jazeera que les industries extractives et transformatrices en Palestine sont en difficulté.

Il a ajouté que d’autres facteurs, tels que les fluctuations des taux de change pour les industries qui importent des matières premières, jouent également un rôle important.

Pas de ventes, pas de bénéfices, chèques sans provision

Nairoukh et d’autres propriétaires d’entreprises qui travaillent comme lui dans le secteur de la construction ont vu leurs ventes chuter alors que la construction était presque au point mort.

Alors que de moins en moins d’employés des secteurs public et privé reçoivent leur salaire et que les Palestiniens qui travaillaient en Israël n’ont pas le droit de franchir les points de contrôle, il y a de moins en moins d’argent, même pour les particuliers, pour mener à bien des projets de construction.

Alors qu’octobre à mai est généralement la haute saison de la construction, cette année, ce fut plutôt une saison de pertes importantes.

Le recouvrement des sommes dues sur des commandes plus anciennes devient également plus compliqué à mesure que les chèques sont sans provision, car les personnes qui les ont rédigés il y a quelques mois ont désormais des comptes bancaires vides.

En une seule journée, révèle Nairoukh, il a fait échouer des chèques d’une valeur d’environ 67 000 shekels (18 000 dollars).

Il n’essaiera probablement pas non plus de s’en prendre à ces individus, dit-il, car il n’est pas possible de s’attendre à ce qu’ils paient de telles sommes alors que la situation est si désastreuse pour tous les Palestiniens. Mais perdre ce revenu potentiel pèse encore plus lourd sur le plan financier pour son entreprise.

Hazboun prédit que si ces conditions perdurent, de nombreux effondrements économiques se produiront. Par exemple, dit-il, seules 30 à 35 des 130 usines de pierre et de matières premières de Bethléem sont opérationnelles.

S’inquiéter pour les salariés

Nairoukh a ressenti ce pincement dans tous les aspects de sa vie puisque ce père de deux enfants a dû reporter les projets d’entretien et de rénovation de la maison familiale et pourrait se retrouver à réduire les dépenses du ménage si la guerre persiste.

Il a gardé ses employés et a continué à les payer, mais il reconnaît que cela ne sera peut-être pas possible très longtemps si la guerre persiste, auquel cas des licenciements pourraient être nécessaires.

Ses employés s’inquiètent également pour leur gagne-pain. Ils s’estiment chanceux d’avoir encore du travail mais savent pertinemment que la situation est très précaire.

Rakan Ibrahim Abu Al-Hur, qui vit près de Bethléem, s’estime chanceux d’avoir encore son travail de découpe et de transformation de rouleaux d’aluminium. Responsable de subvenir aux besoins de ses parents et de ses cinq frères et sœurs, il espère vraiment que la situation s’améliorera bientôt.

Il raconte à Al Jazeera combien il est désormais difficile de faire la navette entre son village d’Ash-Shawawra et Bethléem pour son travail.

Le poste de contrôle à l’entrée de la ville est souvent fermé ou les files d’inspection sont longues et lentes, retardant tous ceux qui tentent de passer.

« J’espère que tout cela se terminera bientôt, car si la guerre ne s’arrête pas, tout s’effondrera et je perdrai mon emploi », dit tristement Rakan.