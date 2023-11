Les industries du divertissement, des médias et du jeu recrutent des vétérans militaires

Les studios hollywoodiens ouvrent la voie lors du cinquième sommet virtuel annuel des anciens combattants du divertissement. La conférence, dont le thème cette année est “Explorer les carrières à Hollywood”, sera diffusée en ligne pour un public mondial les 15 et 16 novembre.

LOS ANGELES, Californie / ACCESSWIRE / 6 novembre 2023 / Veterans in Media & Entertainment (VME) est fier d’annoncer le Cinquième Sommet annuel des anciens combattants du divertissementqui aura lieu le 15 novembre (de 9 h à 15 h HP) et le 16 novembre (de 9 h à 12 h HP).

Cet événement virtuel de deux jours est rendu possible grâce au soutien indéfectible des principaux studios, réseaux et sociétés de divertissement hollywoodiens, Paramount occupant le devant de la scène en tant que sponsor principal. Les anciens combattants et les membres de leurs familles sont tous invités à y assister gratuitement.

Une liste impressionnante de noms de l’industrie parraine cette initiative annuelle, notamment STARZ #TakeTheLead, Activision Blizzard, The Call of Duty Endowment, Amazon MGM Studios, Comcast NBCUniversal, The Walt Disney Company, Warner Bros. Discovery, Deloitte, Bad Robot Productions, First Entertainment Credit Union, Lionsgate et Sony Pictures Entertainment.

« Nous sommes ravis de parrainer le Sommet des anciens combattants dans le divertissement, auquel participent près d’un millier d’anciens combattants et de familles de militaires pour poursuivre une carrière dans les médias », a déclaré Richard M. Jones, ancien sergent d’état-major de l’armée et ancien combattant en chef de Paramount Global. « En tant que fier vétéran de l’Armée, je sais à quel point il est difficile de passer d’une carrière militaire à une carrière civile. Tout ce que nous pouvons faire pour soutenir cette mission et avoir un impact sur la vie de ceux qui ont servi est l’honneur ultime.

« Ce sommet est possible grâce au soutien indéfectible de Richard Jones et au leadership dynamique et dévoué de Betty Diaz, responsable des programmes et des opérations du Paramount Veterans Network, ainsi que de Sally Chan, cofondatrice de l’événement et experte de l’industrie en matière de communauté. engagements », a déclaré Karen Kraft, présidente du VME et directrice générale bénévole. “Nous leur sommes profondément reconnaissants, ainsi qu’à nos collaborateurs de l’industrie, aux conférenciers invités et aux sponsors, d’avoir partagé leur temps et leurs ressources précieux pour mettre en lumière les divers talents de la communauté des vétérans et de VME.”

L’événement virtuel de l’année dernière a attiré des anciens combattants, des militaires et des membres de leurs familles militaires de 45 États et 20 pays. Les participants ont bénéficié des informations partagées par plus de 50 intervenants au cours de 15 sessions uniques comportant des conversations avec des créatifs, des dirigeants et des développeurs de jeux pour la télévision et le cinéma.

Les conférenciers confirmés pour l’événement de cette année seront annoncés bientôt. La programmation de l’année dernière comprenait Jack Carr (Navy SEAL devenu auteur et créateur de Liste des terminaux), Michael Uslan (créateur et producteur exécutif du Homme chauve-souris franchise), Bruce Cohen (producteur oscarisé de beauté américaine), et Bonnie Abaunza (productrice à impact social pour des films tels que Diamant de sang et À l’Ouest, rien de nouveau).

En mettant l’accent sur les anciens combattants, les militaires actifs en transition, ainsi que les conjoints et membres de la famille des militaires, le sommet mettra en vedette des conférenciers principaux, des panels en direct et des conférences d’acteurs, de créateurs et de directeurs de production. Certains studios organiseront des journées de carrière pour les membres du VME en novembre afin de se plonger en profondeur dans l’industrie et de participer à des ateliers éducatifs sur place.

“Ce sommet offre aux anciens combattants et aux familles des militaires un excellent moyen d’explorer les opportunités de carrière, d’écouter des experts et de se renseigner sur les stages et autres programmes qui aident les anciens combattants à trouver et à lancer une carrière à Hollywood”, a déclaré Rebecca Murga, une vétéran de l’Irak et de l’Afghanistan, membre du VME. , et écrivain pour la télévision sur « SWAGGER » sur Apple TV. “Chaque année, je rencontre des gens formidables et je me sens informé et plein d’énergie.”

“Que vous exploriez l’industrie ou que vous ayez fait votre chemin et que vous souhaitiez entendre parler des différents aspects de ce secteur en évolution, des créatifs aux dirigeants d’entreprise, c’est l’événement auquel assister”, a ajouté Tom McCafferty, diplômé de West Point, vice-président de Membre du conseil d’administration et acteur de VME, “et le fait d’être virtuel facilite l’adhésion où que vous soyez dans le monde”.

Tous les événements du sommet seront hébergés en ligne et l’inscription est GRATUITE pour les anciens combattants, le personnel en service actif et les familles des militaires. Réservez l’une des places limitées à : www.vmeconnect.org.

À propos des vétérans des médias et du divertissement

Veterans in Media & Entertainment (VME) est une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3) qui met en relation des membres anciens et actuels de l’armée américaine avec des emplois, des stages, des mentorats et des opportunités de formation dans l’industrie. Pour plus d’informations, visitez https://vmeconnect.org.

