Les industries britanniques des écrans ont augmenté de 5,6 % en 2023 ; avec une croissance de 10,8% dans le divertissement à domicile | Nouvelles

La valeur totale des industries cinématographiques britanniques a augmenté de 5,6 % en 2023 par rapport à l’année précédente, pour atteindre un total de 12,5 milliards de livres sterling, selon les chiffres fournis par la British Association for Screen Entertainment.

Ce chiffre inclut la valeur de la SVoD, de l’AVoD premium, de la TVoD, de la télévision physique, de la télévision payante et du cinéma, l’année où le box-office entre le Royaume-Uni et l’Irlande a dépassé le milliard de livres sterling pour la première fois depuis la pandémie.

Le secteur du divertissement à domicile a augmenté de 10,8 % sur un an pour atteindre une valeur de 4,9 milliards de livres sterling, y compris les ventes de SVoD, numériques et de disques, après une hausse de 14,3 % en 2022.

Le blockbuster de Greta Gerwig Barbie a ouvert la voie au cinéma et au divertissement à domicile, avec un box-office de 95,6 millions de livres sterling au Royaume-Uni et en Irlande et des dépenses de divertissement à domicile de 9,9 millions de livres sterling après sa sortie physique en octobre 2023. Cela a fait de Warner Bros le premier distributeur transactionnel pour la deuxième année consécutive, à la fois physique (30,6 % de part de marché) et numérique (19,4 % de part de marché), au cours d’une année où il était également le premier distributeur en salles.

L’adoption par les consommateurs des services d’abonnement a été le principal moteur de l’augmentation de la valeur du divertissement à domicile. Il y a eu 56 millions d’abonnements au Royaume-Uni en 2023, soit une augmentation de 5,4 % sur un an. 19,3 millions de foyers britanniques ont eu accès à un service de SVoD au troisième trimestre 2023, soit une augmentation de 500 000 par rapport au trimestre précédent.

Avec plusieurs services de streaming, dont Netflix, ajoutant des niveaux supplémentaires à leurs structures tarifaires, les niveaux financés par la publicité devraient ajouter 200 millions de livres sterling au marché britannique du divertissement à domicile en 2024 ; tandis que les revenus de la vidéo premium au Royaume-Uni augmenteront de 20 % pour atteindre 1,6 milliard de livres sterling cette année.

Barbie a enregistré 770 000 transactions sur le numérique et sur disque, dont 402 000 ventes et 368 000 locations. Celui de Christophe Nolan Oppenheimer était la plus grosse sortie Blu-ray de l’année, avec une valeur de 1,1 million de livres sterling sur ce seul disque.

Avatar : La Voie de l’Eau a ouvert la voie en matière de vente électronique (EST – où les consommateurs téléchargent et conservent leur titre numérique) et de transactions sur disque, avec 560 000 unités vendues sous forme de propriété numérique et physique.

Le titre DVD numéro un était celui de Warner Bros. Adam noirvendant 80 000 unités en 2023.

EST reste le format transactionnel le plus important en termes de part de marché, avec une valeur de 172 millions de livres sterling ; bien que ce soit une baisse significative par rapport aux 231 millions de livres sterling de 2022.

Le marché mondial du divertissement visuel (sans compter la musique et les jeux) devrait atteindre 753 milliards de dollars en 2023, soit 75 % du marché mondial du divertissement. Ce montant devrait atteindre 1 000 milliards de dollars en 2024.

« Le divertissement visuel a commencé et reste une industrie axée sur le contenu : depuis les fenêtres transactionnelles premium, en passant par les sorties numériques et sur disques, jusqu’à la télévision payante et la SVOD, notre industrie existe pour créer des films et des émissions de télévision avec lesquels le public se connecte, et vers lesquels il revient encore et encore. encore une fois », a déclaré Robert Marsh, président de BASE et vice-président, gestion des comptes/ventes internationaux et divertissement à domicile au Royaume-Uni chez Sony Pictures Entertainment.

« Nos nouveautés méritent à juste titre d’être célébrées, mais c’est l’étendue presque illimitée du marché transactionnel à travers nos catalogues qui ancre véritablement l’attrait de notre marché au Royaume-Uni, représentant les trois quarts de toutes les transactions de disques et bien plus de la moitié des transactions EST. . Le divertissement visuel est peut-être plus que jamais une seule industrie.

Les cinq meilleurs classements

Données fournies par la société de cartes officielles

Tout en vidéo

Barbie John Wick : Chapitre 4 Le film Super Mario Bros. Avatar : La Voie de l’Eau Matilda la comédie musicale de Roald Dahl

Ventes entièrement vidéo

Avatar : La Voie de l’Eau Le film Super Mario Bros. Barbie John Wick : Chapitre 4 Indiana Jones et le cadran du destin

Ventes physiques entièrement vidéo

Oppenheimer John Wick : Chapitre 4 Adam noir Avatar : La Voie de l’Eau Top Gun : Maverick

DVD

Adam noir John Wick : Chapitre 4 Elvis Oppenheimer Top Gun : Maverick

Blu Ray

Oppenheimer Avatar : La Voie de l’Eau John Wick : Chapitre 4 Adam noir Misson : Impossible : Dead Reckoning Pt 1

Téléchargement de films numériques

Avatar : La Voie de l’Eau Le film Super Mario Bros. Barbie Indiana Jones et le cadran du destin John Wick : Chapitre 4

Location de films numériques

Barbie John Wick : Chapitre 4 Adam noir Meg 2 – La tranchée Pas d’émotions fortes

La télévision en vidéo

Maison du dragon – Saison 1 Le dernier d’entre nous – Saison 1 Star Trek – De nouveaux mondes étranges – Saison 1 Docteur Who – 60ème Offres spéciales anniversaire Les morts-vivants – L’intégral 11ème Saison

Catalogue Film Sur Disque