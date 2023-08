Les industriels plutôt que la technologie ? Évaluer le jeu de productivité parmi les ETF IA

Les fonds négociés en bourse liés au boom de l’intelligence artificielle ont été présentés comme ayant surperformé au premier semestre 2023, mais la dynamique change à mesure que les investisseurs équilibrent le battage médiatique alimenté par la technologie avec des taux plus élevés.

« Les taux d’intérêt amènent certainement les marchés à réexaminer la situation », a déclaré lundi Jon Maier, directeur des investissements de Global X, à Bob Pisani de CNBC sur « ETF Edge ». « Mais si vous regardez réellement les composants de certains de ces ETF, ils fonctionnent très bien ensemble. »

Global X gère deux fonds d’IA, l’un étant le ETF sur la robotique et l’intelligence artificielle (BOTZ) . Maier a expliqué que, même si Nvidia est la plus grande participation dans BOTZ, le fonds détient également des noms de robotique industrielle et d’automatisation comme Chirurgical intuitif , Cléence et Dynatrace .

« Les industriels sont des entreprises qui peuvent aider d’autres entreprises à améliorer leur efficacité », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est quelque chose sur lequel il faut vraiment se concentrer ; il ne s’agit pas vraiment de tous intelligence artificielle. »

BOTZ a été l’un des principaux bénéficiaires de l’avancée de l’IA, collectant 594 millions de dollars d’entrées cette année, selon FactSet. L’ETF est en hausse de plus de 25 % depuis le début de l’année, atteignant son plus haut de 2023 en juillet avant de baisser ce mois-ci.

Alors que de nombreux investisseurs considèrent l’IA comme un jeu technologique, Todd Sohn, ETF et stratège technique chez Strategas Securities, estime que les avantages des industriels sont un récit sous le radar qui mérite d’être examiné à nouveau.

« Le secteur industriel s’est très bien comporté au cours des dix derniers mois », a déclaré Sohn dans la même interview. « Et donc, je pense que vous commencez à voir cela se produire au sein de la sécurité. »

Le Fonds SPDR pour secteurs industriels sélectionnés (XLI) est en hausse de près de 8 % cette année, avec plus de 903 millions de dollars d’entrées, selon FactSet.

En comparaison, les ETF technologiques à larges thématiques enregistrent des sorties nettes cette année. Plus de 551 millions de dollars ont été retirés du FNB technologique américain iShares (IYW) en 2023, et le Fonds SPDR du secteur technologique sélectionné (XLK) a enregistré près de 2,06 milliards de dollars de sorties de capitaux.

« Le comportement des investisseurs n’est pas en phase avec celui du marché », a déclaré Sohn. « Le Nasdaq100 à un moment donné, c’était en hausse de 40 % cette année, [but] il n’est pas adopté comme en 2020 ou 2021. Il n’y a pas d’euphorie cette fois-ci. »

Sohn a émis l’hypothèse que certains investisseurs qui ont tenté de profiter du rallye technologique plus large ces dernières années se retirent au nom de la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation, se tournant plutôt vers des titres d’exposition plus stricts comme l’IA.

Mais la technologie occupe toujours une place importante dans l’ETF d’intelligence artificielle et de technologie (AIQ) plus traditionnel de Global X, qui ne détient pas plus de 3 % des participations dans les plus grandes sociétés technologiques à mégacapitalisation.

« Ces noms ne sont pas aussi concentrés, mais ces noms sont vraiment importants dans le domaine de l’IA », a déclaré Maier.

L’AIQ est en hausse de près de 37 % depuis le début de l’année, générant 344 millions de dollars d’entrées en 2023. Et parce que les données sont le moteur de l’IA, a déclaré Maier, les grandes entreprises comme Amazone , Alphabet et Métaplateformes il est préférable de conserver ce type d’exposition.

« Tout de suite, [data] voilà ce qu’est l’IA, pendant que nous essayons de comprendre où va l’IA », a-t-il déclaré.

Mais pour les investisseurs cherchant à se diversifier au-delà de la vague technologique, Sohn a affirmé que les industriels sont sur le point de bénéficier de l’augmentation de l’efficacité et de la productivité induites par l’IA dans les entreprises de robotique et d’automatisation.

« Il est assez facile de surpondérer les valeurs industrielles ; c’est [about] 9% des S&P500 « , a-t-il déclaré, comparant le secteur à la pondération de 28 % de la technologie de l’information dans l’indice. » Donc, si vous voulez que cela s’oriente vers ce domaine, c’est beaucoup plus facile à faire. «

