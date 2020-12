En plus de fournir un revenu pour sa vie quotidienne, Nurwitawati a déclaré que le marché du dimanche lui donnait plus d’expérience dans la gestion d’une nouvelle entreprise.

«J’ai appris le réseautage, acquis de nouvelles connaissances et plus de gens connaissent mes produits», dit-elle. « Quand je suis arrivé, j’étais vraiment triste parce qu’il n’y avait qu’un seul acheteur, puis il est passé à plus de 10. Ce n’était pas mal, de moins de 100 000 roupies (7 dollars) à des centaines de milliers de roupies. »

Les sévères restrictions sociales imposées en Indonésie pendant la pandémie ont interrompu le marché physique et d’autres activités culturelles et artistiques à Omah Wulangreh. La version en ligne a vu le jour lorsque Reny et ses six amis ont décidé de la lancer début août.