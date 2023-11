Les individus non vaccinés sont les boucs émissaires de manière disproportionnée, selon une étude

La pandémie de COVID-19 a suscité des efforts sans précédent pour freiner sa propagation, la vaccination étant une stratégie essentielle pour réduire la mortalité et la transmission. À mesure que les vaccins sont devenus largement disponibles, les experts en santé publique ont fortement encouragé les personnes de tous âges à se faire vacciner pour se protéger et protéger leurs communautés.

Cependant, cet accent mis sur la vaccination a également donné naissance à un phénomène social complexe : la stigmatisation et les préjugés auxquels sont confrontés ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner contre le COVID-19. Une étude récente publiée dans le Journal d’éthique médicale visait à déterminer si les sentiments négatifs dirigés contre les non vaccinés peuvent être considérés comme une forme de bouc émissaire.

« Mes collègues et moi étudions depuis un certain temps les divisions sociales entourant le COVID-19. Nous avons remarqué qu’une grande partie des recherches existantes à l’époque se concentraient sur les conflits émanant de personnes qui écartaient le COVID-19, croyaient aux théories du complot et sous-estimaient généralement la menace du virus. Nous avons également reproduit bon nombre de ces modèles dans nos propres recherches », a déclaré l’auteur de l’étude Maja Graso, professeur adjoint à l’Université de Groningen.

«Cependant, ce qui nous a manqué, c’est une réponse à la désinformation et aux conséquences découlant d’une surestimation de la menace. Considérons, par exemple, comment en 2020, plus de 30 % des Américains pensaient qu’une infection au COVID entraînait un risque d’hospitalisation de 50 % ; cela ne l’a jamais été, et il n’y a jamais eu de preuve suggérant que cela pourrait être le cas. Les individus de gauche ont tendance à surestimer davantage les méfaits du COVID que les conservateurs.

« Toute mauvaise évaluation des risques peut conduire à des réponses inappropriées, à une mauvaise utilisation des ressources et à des divisions sociales, qui peuvent toutes compromettre davantage les vies et les moyens de subsistance. Par conséquent, avec cette étude spécifique, nous voulions voir si les sentiments négatifs envers les non vaccinés pouvaient s’expliquer en partie par le rejet de facteurs de risque qui remettraient en question la mesure dans laquelle les non vaccinés sont blâmés.

La recherche comprenait deux études utilisant des personnages fictifs présentant des profils de risque et des statuts vaccinaux variés pour évaluer les perceptions du public. Dans l’étude 1, les participants ont été invités à évaluer quatre personnages fictifs : deux individus à faible risque (Katy, 21 ans, et Mark, 38 ans, tous deux sans comorbidités) et deux individus à haut risque (Mary, 78 ans, sans comorbidités, et Richard, 53, avec de graves comorbidités).

Les statuts vaccinaux des personnages ont été manipulés, chaque personnage étant soit entièrement vacciné, non vacciné, soit non vacciné mais s’étant complètement remis d’une précédente infection au COVID-19. Les participants ont évalué la responsabilité des personnages dans diverses conséquences liées à la pandémie et ont estimé leur probabilité d’hospitalisation, de décès et de guérison.

Les résultats de l’étude 1, basée sur 570 résidents américains, ont révélé que les gens étaient plus susceptibles de faire des boucs émissaires les personnages non vaccinés ou non vaccinés guéris que les personnages vaccinés, quel que soit leur profil de risque. En particulier, les participants pensaient que les individus non vaccinés étaient « responsables des systèmes de santé débordés », « responsables des effets de la pénurie de personnel hospitalier », « responsables des décès et des hospitalisations dus au C19 et « coupables d’avoir gravement mis en péril la vie de leur communauté ». santé publique”

Les participants ont également systématiquement surestimé les chances que les personnages à faible risque soient gravement malades, décèdent ou ne se remettent pas du COVID-19, quel que soit leur statut vaccinal. Cela suggère que le blâme adressé aux personnes non vaccinées peut être disproportionné par rapport au risque réel qu’elles courent.

De plus, l’étude a révélé que les libéraux étaient plus susceptibles de faire des boucs émissaires les personnages non vaccinés, y compris ceux qui n’étaient pas vaccinés mais qui s’étaient remis du COVID-19. En revanche, les conservateurs étaient moins susceptibles de faire de tous les personnages des boucs émissaires, quel que soit leur statut vaccinal.

Dans l’étude 2, les participants ont évalué un personnage masculin de 28 ans à faible risque qui n’était pas vacciné mais s’était rétabli du COVID-19 en mai 2021 ou avait reçu deux doses du vaccin contre le COVID-19 en mai 2021. L’étude visait pour déterminer si les gens étaient plus susceptibles de blâmer le personnage non vacciné, même par rapport à un individu vacciné qui n’avait pas reçu de rappel. Les mêmes mesures que celles utilisées dans l’étude 1 ont été utilisées, avec une évaluation approfondie des boucs émissaires.

Les résultats de l’étude 2 ont indiqué que les gens étaient plus susceptibles de blâmer le personnage non vacciné mais rétabli. Cette découverte concorde avec les effets d’idéologie politique observés dans l’étude 1, les libéraux étant plus enclins à faire du bouc émissaire le personnage non vacciné-récupéré que les conservateurs.

« Nous avons été surpris de constater que les individus blâmaient systématiquement davantage les non vaccinés, même dans notre scénario le plus conservateur », a déclaré Graso à PsyPost. « Ce dernier scénario se concentrait uniquement sur un homme en bonne santé de 28 ans qui travaille seul à l’extérieur et qui s’est remis du COVID ou s’est fait vacciner il y a plus de 6 mois sans prévoir de rappel. Les deux personnages, guéris et vaccinés, présentent un faible risque d’hospitalisation et sont également capables de propager le virus. Pourtant, le personnage non vacciné mais rétabli a reçu davantage de reproches. De plus, les individus qui s’identifiaient comme libéraux étaient plus susceptibles de blâmer les non vaccinés que leurs homologues conservateurs.

Les résultats de ces deux études suggèrent que les sentiments négatifs envers les personnes non vaccinées pendant la pandémie de COVID-19 pourraient en effet être une forme de bouc émissaire plutôt qu’une réponse justifiée à une menace perçue pour la santé publique.

« Cela transmet un message classique et intemporel : les gens doivent être conscients que les bonnes intentions peuvent mal tourner », a déclaré Graso. « Nous encourageons chacun à considérer que la désinformation peut prendre de nombreuses formes et provenir de nombreuses sources. Tout comme sous-évaluer la menace peut nuire à la santé publique, aux vies et aux ressources, une surestimation considérable de la menace du COVID-19 peut également créer des pressions qui conduisent à de mauvaises décisions politiques, à un détournement de ressources et à des reproches injustifiés à des individus qui ne sont peut-être pas en faute. .»

Mais l’étude, comme toute recherche, comporte certaines mises en garde. Premièrement, les résultats ne peuvent pas nécessairement être généralisés à des populations en dehors des États-Unis ou à des échantillons de compositions politiques différentes. Deuxièmement, les conclusions de l’étude sont basées sur des données collectées début 2022, et la dynamique entourant la COVID-19 et la vaccination a peut-être évolué depuis lors. De plus, la recherche s’est concentrée sur les jugements des boucs émissaires et n’a pas évalué le comportement réel envers les personnes non vaccinées.

«Nous nous sommes concentrés uniquement sur les perceptions générales et de faible niveau des individus en matière de blâme», a noté Graso. « Nous n’avons pas examiné les sentiments les plus sévères qui ont parfois été exprimés dans les médias. Il y a beaucoup plus de recherches à faire sur les perceptions erronées des risques qui proviennent à la fois d’une sous-estimation des menaces pour la santé, mais aussi d’une grave surestimation de celles-ci.

« Notre propre « tribu politique » peut également être une source de désinformation, mais nous sommes peut-être moins aptes à la reconnaître », a ajouté le chercheur.

L’étude, “Blâmer les non vaccinés pendant la pandémie de COVID-19 : le rôle de l’idéologie politique et la perception du risque aux États-Unis», a été rédigé par Maja Graso, Karl Aquino, Fan Xuan Chen et Kevin Bardosh.