Les indigènes brésiliens espèrent tourner la page sur Bolsonaro

Les peuples autochtones du Brésil se battent pour être représentés au Congrès.

Un nombre record de 171 candidats autochtones se présentent à un poste d’État ou fédéral.

Le titulaire Jair Bolsonaro a été critiqué pour avoir démantelé les politiques pro-indigènes.

Quatre ans après l’arrivée au pouvoir du président Jair Bolsonaro en jurant de ne pas autoriser “un centimètre de plus” de réserves indigènes protégées au Brésil, les peuples autochtones l’accusent de politiques violentes et nuisibles à l’environnement qui ont été désastreuses pour eux et leur terre.

Alors que le président d’extrême droite se bat dimanche pour sa réélection – derrière dans les sondages l’ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) – un nombre record de 171 candidats autochtones se présentent aux élections d’État ou fédérales, en lice pour tourner la page sur ce qu’ils disent ont été quatre années catastrophiques pour les peuples autochtones du Brésil.

L’AFP s’est entretenue avec des candidats et des dirigeants autochtones à travers le Brésil sur les enjeux des élections.

Arrêtez le “génocide”

Pour la candidate au Congrès Sonia Guajajara, le mandat de Bolsonaro n’a été rien de moins qu’un “génocide institutionnalisé”.

L’éminent dirigeant autochtone, qui figurait sur la liste des 100 personnes les plus influentes au monde du magazine TIME en mai, cite comme preuve la pression du président pour légaliser l’exploitation minière dans les réserves autochtones et son soutien vocal aux mineurs d’or sauvages – un groupe accusé d’envahir les terres natales , violant et tuant les habitants et empoisonnant leur eau avec du mercure.

“Les quatre années de gouvernement de Bolsonaro ont été une véritable tragédie et un génocide institutionnalisé pour les peuples autochtones”, a déclaré Guajajara, 48 ans, qui se présente pour devenir la première femme autochtone à représenter Sao Paulo au Congrès.

Portant une coiffe de plumes brillantes et secouant un hochet de calebasse lors d’un rassemblement, la combative et charismatique originaire de la forêt amazonienne, qui a quitté la maison en tant que fille pour faire des études universitaires, mène la foule en scandant “Sortez, Bolsonaro!”

Guajajara, la dirigeante de l’Association des peuples indigènes du Brésil (APIB), dit qu’elle exigera que Lula – qui a promis de créer un ministère des Affaires indigènes – reprenne la protection des terres indigènes si elle est élue.

“Nous voulons reconstruire toutes les politiques pro-indigènes que le gouvernement Bolsonaro a démantelées”, a-t-elle déclaré.

« Tristesse pour notre forêt »

Tout juste sorti du tournage d’un documentaire pour National Geographic, le leader autochtone de 22 ans Bitate Uru-Eu-Wau-Wau se bat sur deux fronts.

Chez lui, le jeune chef organise des patrouilles pour empêcher les bûcherons illégaux et les accapareurs de terres d’envahir la réserve du sud de l’Amazonie qui abrite son peuple, une tribu d’environ 200 chasseurs-cueilleurs – le sujet du film “The Territory”. sorti le mois dernier.

Dans ses interactions avec le monde au-delà, Bitate sensibilise au pillage de la terre des Uru-Eu-Wau-Wau et au « gouvernement anti-autochtone » de Bolsonaro.

Il a dit:

Nous avons très peur, nous avons reçu beaucoup de menaces – des messages disant : « Nous venons vous chercher, nous allons tuer tous les enfants du village.

Les invasions de leurs terres se multiplient, a-t-il dit, et les autorités tardent à réagir – en particulier l’agence des affaires autochtones FUNAI, que les critiques accusent Bolsonaro d’avoir vidé.

“Le gouvernement a licencié des responsables (de la FUNAI), les a empêchés de faire leur travail… La FUNAI est finie. Elle a été complètement détruite”, a-t-il déclaré.

“Nous traversons une période de très grande tristesse pour notre forêt, qui est abattue et brûlée… Je ne dis pas que Lula serait génial, mais il serait meilleur que Bolsonaro.”

“Voix au Congrès”

Saluant les supporters avec un sourire géant et un rire contagieux, Vanda Witoto défile dans la rue à la tête d’un défilé énergique avec une mission : élire le tout premier représentant autochtone d’Amazonas, l’État qui compte le plus grand nombre de 900 000 indigènes du Brésil.

La candidate au Congrès, âgée de 35 ans, a déclaré qu’elle avait décidé de se présenter aux élections après avoir observé la réponse chaotique de l’administration Bolsonaro à la pandémie de coronavirus, qui a durement frappé les communautés autochtones.

L’infirmière technicienne a raconté comment elle a eu du mal à soigner les patients au milieu de l’effondrement des services de santé publique dans la capitale de l’État, Manaus, où des scènes horribles de victimes de Covid-19 suffoquant à mort sans oxygène se sont déroulées au plus fort de la pandémie.

L’expérience l’a convaincue de “l’importance pour nous (les peuples autochtones) d’avoir une voix au Congrès pour défendre notre terre, la vie de nos peuples, nos droits”, a-t-elle déclaré.

“C’est tellement important, non seulement pour les peuples autochtones mais pour l’Amazonie. Nous voulons être au Congrès.”