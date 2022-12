Les Indiens Yuki Bhambri et Ramkumar Ramanathan en route pour des départs gagnants en qualifications

Les joueurs indiens Yuki Bhambri et Ramkumar Ramanathan ont lancé leur campagne lors de la cinquième édition du Tata Open Maharashtra avec des victoires contrastées lors du premier tour de qualification en simple au stade Balewadi ici samedi.

Alors que Bhambri a dominé Diego Hidalgo par 6-2, 6-2 dans le match déséquilibré, Ramanathan, basé à Chennai, qui est entré dans le tirage au sort en tant que joker, a enregistré un retour sensationnel 2-6, 7-5, 6-2 victoire contre Otto Virtanen.

Le seul événement ATP 250 d’Asie du Sud, Tata Open Maharashtra, est organisé par la Maharashtra State Lawn Tennis Association (MSLTA) en association avec le gouvernement du Maharashtra pour la cinquième année à Pune.

Pendant ce temps, trois autres Indiens en action – Prajnesh Gunneswaran, Sidharth Rawat et Aditya Balsekar ont subi des défaites dans leurs matchs respectifs. Alors que Gunneswaran s’est battu 7-6 (6), 3-6, 7-5 contre l’ancien numéro 45 mondial Maximilian Marterer, Rawat a fait travailler dur Zdenek Kolar avant de perdre le match par 6-1, 6-7 (4) , 6-1. Balsekar a été battu par Flavio Cobolli 6-3, 6-0.

Dans les autres matches du premier tour, le demi-finaliste de l’an dernier Elias Ymer a progressé après que son adversaire Miljan Zekic a abandonné. Mattia Bellucci a battu Vladyslav Orlov 6-4, 6-4 et Nikola Milojevic a également battu Nicholas David Ionel par 6-3, 6-2 de la même manière.

Le deuxième et dernier tour des qualifications se jouera dimanche alors que Bhambri, Ramanathan et d’autres chercheront à gagner et à s’assurer les places du tableau principal pour eux-mêmes.

Bhambri et Ramanathan affronteront respectivement Ymer et Bellucci au tour final.

Le prestigieux tournoi, propriété d’IMG et géré par RISE Worldwide, est sponsorisé par Tata Motors.

Plus tôt dans la journée, la star montante indienne de 15 ans, Manas Dhamne, s’est vu remettre une wildcard du tableau principal en simple à l’annonce des tirages. Le prodige du tennis né à Pune, Dhamne, sera vu en compétition dans le tableau principal aux côtés des stars mondiales du tennis, dont le numéro 17 mondial Marin Cilic.

Le tirage au sort aura lieu du 2 au 7 janvier.

