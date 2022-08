Les Indiens trouvent un moyen unique de narguer Babar Azam après un rare échec avec une chauve-souris

Le capitaine pakistanais Babar Azam, le joueur de cricket dans la forme de sa vie, n’a pas réussi à se lancer dans le grand match contre l’Inde lors de la rencontre de la Coupe d’Asie 2022 à Dubaï dimanche. Après que Rohit Sharma ait remporté le tirage au sort et mis les rivaux au bâton en premier, Azam devait déchirer l’attaque de bowling indienne qui manquait à Jasprit Bumrah et Mohammed Shami. Ce ne devait pas être le cas car Bhuvneshwar Kumar a piégé Azam sur un ballon court lorsque le skipper pakistanais a tenté de tirer mais n’a pas réussi à obtenir le meilleur timing. Arshdeep Singh a pris une prise réglementaire à la jambe courte et fine.

Il a été licencié le 10 seulement car le Pakistan a subi un énorme coup au début. Le renvoi du skipper pakistanais au début a apporté un énorme soulagement sur Twitter indien qui savait à quel point le guichet était inestimable.

D’autres, cependant, ont décidé de taquiner Azam avec ses propres mots: “Cela aussi passera”, ont-ils légendé la photo d’Azam assis dans le vestiaire après son retour.

“Quand tu joues contre une équipe forte après avoir joué aux vairons toute l’année” Cela aussi passera Babar bhai.#INDvPAK#AsiaCup2022 #BabarAzam pic.twitter.com/XyIoI3Gi2n – Avinash (@imavinashvk) 28 août 2022

Ceci aussi devrait passer. Reste fort#BabarAzam https://t.co/7x2OaTijXT – Virat Kohli 🕗 (@onfieldumpire) 28 août 2022

Cela aussi passera zimbu 💔 pic.twitter.com/CU0weHhHsj — ⧼ʀᴏʜɪᴛᴹᴵ⁻ᴵᶜᵀ🇮🇳 (@Rokum45) 28 août 2022

Plus tôt en juillet, Babar Azam a apporté son soutien à son collègue joueur de cricket Virat Kohli alors que le patch maigre de l’ancien skipper se poursuivait pendant le deuxième ODI.

“Ceci aussi devrait passer. Restez fort », a écrit Azam dans un tweet après la défaite de l’Inde lors du deuxième ODI.

Manquant le premier ODI contre l’Angleterre en raison d’une blessure à l’aine, Kohli a marqué 16 points lors du deuxième match, que l’Inde a perdu par 100 points à Lord’s. Bien que le non-conformiste au bâton ait commencé sur une bonne note en atteignant trois limites de qualité, il est de nouveau sorti après avoir devancé le ballon à Jos Buttler devant David Wiley derrière les souches.

