Les Indiens trollent le Pakistan avec des mèmes alors que l’arbitre “ Howler ” laisse Shakib Al Hasan du Bangladesh choqué

Shakib Al Hasan a été abasourdi après qu’un hurleur apparent de troisième arbitre ait renvoyé le skipper du Bangladesh dans la pirogue pour un canard en or contre le Pakistan lors de la rencontre de la Coupe du monde T20 dimanche. L’incident controversé s’est produit lors de la 11e manche de la manche du Bangladesh lorsque Shakib est sorti au milieu après le départ de Soumya Sarkar. Face à la cinquième livraison de Shadab Khan, Shakib a foncé sur la piste mais a complètement raté le ballon et a été touché à la botte. Khan, le quilleur, a immédiatement fait appel et l’arbitre sur le terrain a jugé Shakib out lbw.

Le capitaine du Bangladesh est immédiatement monté à l’étage pour que le troisième arbitre jette un deuxième coup d’œil. Il y a eu un smash lorsque la balle est passée devant la batte, mais l’arbitre a estimé que Shakib avait touché le sol.

Shakib, visiblement éventré, a fait un long mais lent retour en arrière.

Ceux qui ont regardé le DRS en boucle étaient convaincus que Shakib avait été victime d’une erreur d’arbitrage.

La batte de Shakib n’a pas du tout touché le sol. Concentrez-vous simplement sur l’ombre de la chauve-souris. Il y avait un pic. Cela ne pouvait pas être autre chose que la balle frappant la batte. Le Bangladesh victime d’une mauvaise décision d’arbitrage. #PakvBan #T20WorldCup – Aakash Chopra (@cricketaakash) 6 novembre 2022

Les fans indiens qui suivaient de près le match, comme le reste du monde du cricket, ont décidé de troller le Pakistan sur Twitter.

Pourquoi?

Parce que plus tôt, les supporters pakistanais avaient accusé l’équipe indienne d’avoir “influencé” les officiels de match pour avoir commencé “trop ​​​​tôt”, la procédure après que le concours de l’Inde et du Bangladesh ait été visitée par les pluies.

L’arbitre n’a pas donné cet attrapé bien que la balle ait clairement touché la batte. Shakib Al Hasan a survécu grâce à la BCCI. pic.twitter.com/lwlttMg6O8 – Point stupide (@FarziCricketer) 6 novembre 2022

Bangladesh et Shakib Al Hasan volés. Cela n’avait pas l’air. CPI=PCB – RATNISH (@LoyalSachinFan) 6 novembre 2022

Si une décision comme le guichet de Shakib irait dans le sens de l’Inde, tout le Pakistan tweeterait de la triche, une dame Paki au hasard dirait qu’elle épousera un arbitre, Imran Khan lui-même appellerait au soulèvement d’aawam et Ashwin serait crucifié sans raison particulière. — Abijit Ganguly (@AbijitG) 6 novembre 2022

Shakib a déclaré “PCB bien payé après avoir contracté un prêt auprès de la Chine” après avoir été distribué — Pushkar (@musafir_hu_yar) 6 novembre 2022

Shakib en 2ème manche : pic.twitter.com/tENGf97UD4 — K. (@RotiKholDeyo) 6 novembre 2022

Le match entre le Pakistan et le Bangladesh a attiré plus de regards que prévu après que l’Afrique du Sud ait perdu contre les Pays-Bas par 13 points lors du dernier match de championnat du groupe 2 dimanche, se faisant ainsi éliminer de la course pour les demi-finales.

Avec cela, l’Inde se qualifie pour la demi-finale avant même de prendre le terrain au Melbourne Cricket Ground pour son dernier match de championnat contre le Zimbabwe plus tard dans la journée.

Une victoire contre le Zimbabwe garantira que l’Inde sera en tête de son groupe et affrontera l’Angleterre lors de la deuxième demi-finale le 10 novembre à l’Adelaide Oval, à Adélaïde.

La défaite de l’Afrique du Sud signifie également que le Pakistan et le Bangladesh ont une chance de dépasser l’Afrique du Sud dans le tableau des points avec une victoire lors de leur dernier match de championnat – d’ailleurs, le Pakistan et le Bangladesh s’affrontent à l’Adelaide Oval, lors du deuxième match jour avec tout à jouer. Une victoire assurera une place en demi-finale pour l’une ou l’autre équipe.

