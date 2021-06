Milkha Singh, l’une des plus grandes icônes sportives de l’Inde indépendante, as sprinter, est décédée vendredi après une bataille d’un mois contre COVID-19. Le lauréat Padma Shri, surnommé « The Flying Sikh » pour ses réalisations, avait 91 ans et laisse dans le deuil son fils golfeur Jeev Milkha Singh et ses trois filles. L’épouse de Milkha, Nirmal, âgée de 85 ans, qui avait également été infectée par le virus, est décédée dimanche dans un hôpital privé de Mohali. Le couple était soupçonné d’avoir contracté l’infection d’une aide ménagère. Milkha a été admis au PGIMER le 3 juin après que son taux d’oxygène ait baissé à la maison après un traitement à l’hôpital Fortis de Mohali pendant une semaine. L’athlète légendaire est quatre fois médaillé d’or aux Jeux asiatiques et champion des Jeux du Commonwealth de 1958, mais sa plus grande performance reste la quatrième place de la finale du 400 m des Jeux olympiques de Rome en 1960. Son chrono de 45,6 secondes dans la capitale italienne est resté le record national pendant 38 ans avant que Paramjeet Singh ne le batte en 1998. Il a également représenté l’Inde aux Jeux olympiques de 1956 et 1964 et a reçu le Padma Shri en 1959. Le légendaire athlète indien a survécu plus de cinq décennies, mais la légende et l’héritage du « Flying Sikh » vivront pour toujours.

Le regretté Milkha Singh avait autorisé le réalisateur Rakeysh Omprakash Mehra à faire un film sur sa vie, pour lequel il venait de lui faire payer Re 1. Le biopic, intitulé Bhaag Milkha Bhaag, mettait en vedette Farhan Akhtar dans le rôle-titre. ‘Bhaag Milkha Bhaag’, basé sur sa vie, est largement considéré comme l’un des meilleurs drames biographiques sportifs de tous les temps. Le film, réalisé par Rakeysh Omprakash Mehra, met en vedette Farhan Akhtar dans le rôle principal avec Sonam K Ahuja, Divya Dutta, Meesha Shafi, Pavan Malhotra, Yograj Singh, Art Malik et Prakash Raj dans les seconds rôles.

Suite à l’annonce du décès du sprinter, la recherche de la chanson titre du film, également appelée « Bhaag Milkha Bhaag », a gagné du terrain alors que plusieurs Indiens recherchaient la chanson et des versions mp3 téléchargeables de la chanson, selon Google Trends.

Sur YouTube aussi, le nombre de vues et de commentaires s’affiche suite à l’annonce de sa mort.

Pour Milkha Singh, la course à pied n’était pas un sport. Ses premiers souvenirs de course à pied étaient teintés de lutte et d’horreur. Des 10 km qu’il courait tous les jours en revenant de l’école à Muzaffargarh, dans l’actuel Pakistan, à la prière de son père d’échapper aux émeutes de la partition de 1947 qui ont laissé sa famille, y compris ses parents morts, il y aurait peu d’athlètes pour pour qui la course était si étroitement liée à leur vie. Et c’est en courant alors que Singh avait l’habitude de laisser le passé derrière lui et de se refaire une vie en devenant l’une des premières icônes sportives de l’Inde indépendante.

Pour Milkha Singh, le parcours pour devenir une athlète de classe mondiale a commencé par hasard. Lorsque Havaldar Gurdev Singh lui a demandé vers 1951 de participer à une course de cross-country dans le cadre de sa formation militaire, le jeune homme d’une vingtaine d’années ne savait pas ce qu’était une course de cross-country. Mais en courant pour la première fois, il a rappelé qu’il s’était classé sixième. Impressionné par le courage de son jeune protégé sikh, Gurdev Singh lui demandera de courir à nouveau, sur 400m. Qu’est-ce que le 400m ? Milkha Singh avait demandé à Gurdev Singh. Il ne couvre qu’une seule fois tout le terrain, aurait dit l’entraîneur au jeune Singh. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Lisez notre rapport sur Regard sur les courses qui ont rendu l’Inde formidable en athlétisme.

