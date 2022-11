Les Indiens sont de retour “King” après le retour des hommes en bleu sans trophée de la Coupe du monde T20

Virat Kohli, qui s’est investi corps et âme dans la Coupe du monde T20 2022, n’était qu’un spectateur à l’Anneau d’Adélaïde lorsque l’équipe indienne a pris le terrain contre l’Angleterre lors de la demi-finale de jeudi. Kohli a claqué son quatrième demi-siècle du tournoi de renom contre l’Angleterre alors que le joueur de cricket de 34 ans a une fois de plus sauvé l’Inde de la situation désespérée. La star indienne est également le meilleur buteur de la Coupe du monde T20 en cours avec 296 courses à son actif en seulement 6 matches. Le 50 de Kohli et le coup foudroyant de 63 de Hardik Pandya ont porté l’Inde à un total respectable de 168/6 en 20 overs.

Mais Jos Buttler et Alex Hales sont arrivés. Les frappeurs anglais sont sortis tous canons, fumant tous les quilleurs indiens qu’ils ont affrontés dans la nuit. Le manque de respect absolu manifesté par Buttler (80*) et Hales (86*) signifiait que l’Angleterre atteignait la cible avec tous ses 10 guichets intacts. En fait, l’Angleterre a fait irruption dans la finale de la Coupe du monde T20 2022 avec quatre overs à revendre. C’était ce genre de journée pour l’Inde et les fans de cricket.

Au milieu d’un autre chagrin et d’une sortie du tournoi de la Coupe du monde T20, les fans se sont précipités sur Twitter pour soutenir Kohli, car ils pensaient que le joueur de cricket indien méritait un trophée.

« Sentez-vous pour Virat Kohli. Il donne tout dans cette Coupe du monde T20 et maintenant résultat perdu en demi-finale. Il a marqué 296 points avec une moyenne de 98+, 4 années cinquante, 2 récompenses MOM et un 82* magique. Ce gars mérite le Trophée mais encore une fois l’Inde a perdu en demi. Néanmoins Virat, tu as joué incroyable, (sic)” a écrit un utilisateur de Twitter en soutien à Kohli.

Virat Kohli méritait une meilleure fin dans tous ces tournois.

Le cricket est parfois cruel et injuste 💔 pic.twitter.com/tiUUXQ1Y4E — Pari (@BluntIndianGal) 10 novembre 2022

Sentez-vous pour cet homme Virat Kohli.💔 pic.twitter.com/7GTvGdcTt6 – CricketMAN2 (@ImTanujSingh) 10 novembre 2022

Ces images feront toujours mal. Mais Virat Kohli est Champion, tu es une vraie Superstar. pic.twitter.com/oVHlEQrXVy – CricketMAN2 (@ImTanujSingh) 10 novembre 2022

Sentez-vous pour Virat Kohli. Il donne tout dans cette Coupe du monde T20 et maintenant résultat perdu en demi-finale. Il a marqué 296 points avec une moyenne de 98+, 4 années cinquante, 2 récompenses MOM et un 82* magique. Ce gars mérite le Trophée mais encore une fois l’Inde a perdu en demi. Néanmoins Virat, vous avez joué incroyable. pic.twitter.com/4kKFkhiErz – CricketMAN2 (@ImTanujSingh) 10 novembre 2022

2014 – 2016 – 2022. – Le chagrin continue pour l’équipe indienne et Virat Kohli, même après avoir dominé le tournoi. pic.twitter.com/9YfPQOLpJb — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 10 novembre 2022

Se sentant désolé pour cet homme, il ne méritait pas cette humiliation, a donné plus de 200% de son travail acharné et de sa sueur, a porté tout le bâton sur son épaule tout au long de la coupe du monde, nous méritions de gagner, IL MÉRITAIT DE GAGNER LA COUPE🙏 Merci pour tout @imVkohli 🙏#grade de capitaine pic.twitter.com/l5GDmsZmGv – Keshav.Reddy (@keshavreddy1718) 10 novembre 2022

Virat Kohli, meilleur buteur des 3 dernières coupes du monde t20

Ce gars mérite un trophée pour avoir porté cette équipe indienne 💔😞 pic.twitter.com/1WwH8fAqXe — M. (@IconicKohIi) 10 novembre 2022

L’Angleterre affrontera désormais le Pakistan lors de la finale de la Coupe du monde T20 dimanche à l’emblématique MCG.

