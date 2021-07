Les Indiens Shubman Gill, Washington Sundar et Avesh Khan quittent l’Angleterre pour cause de blessure | Nouvelles de cricket

Le premier match de l’Inde Shubman Gill est absent des Tests contre l’Angleterre en raison d’une blessure au tibia

Les Indiens Shubman Gill, Washington Sundar et Avesh Khan ont été exclus de la série des cinq tests contre l’Angleterre pour cause de blessure.

Le batteur d’ouverture Gill (tibia), Sundar (doigt) et le lanceur rapide Avesh (pouce) rateront les matchs à Trent Bridge, Lord’s, Emerald Headingley, The Kia Oval et Emirates Old Trafford en août et septembre.

Les batteurs Prithvi Shaw et Suryakumar Yadav ont été nommés pour remplacer la série, qui commence à Nottingham le 4 août, en direct sur Sky Sports.

Le gardien-batteur Rishabh Pant s’est également associé à l’équipe indienne après s’être remis de Covid-19.

Rishabh Pant s’est remis du Covid-19

Pant a marqué cent deux siècles et demi contre l’Angleterre à domicile au cours de l’hiver alors que l’Inde a remporté la série de quatre tests 3-1.

L’Inde a également confirmé que le gardien de guichet de Pant, Wriddhiman Saha, le batteur Abhimanyu Easwaran et l’entraîneur de bowling Bharat Arun avaient terminé leur période d’isolement.

