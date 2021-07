Les Indiens plantent des millions de jeunes arbres au milieu d’une campagne de masse

Des législateurs, des représentants du gouvernement et des bénévoles d’organisations sociales ont envahi les berges des rivières, les fermes, les forêts, les écoles et les bâtiments gouvernementaux, plantant des gaules à des endroits désignés. L’effort couvre 68 000 villages et 83 000 sites forestiers dans le nord de l’État d’Uttar Pradesh.