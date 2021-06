Les Indiens peuvent avoir besoin de réduire le sel, le sucre et les graisses de leur alimentation pour éviter les maladies non transmissibles

La deuxième vague paralysante de Covid-19 en Inde retient peut-être toute l’attention maintenant, mais il est essentiel de ne pas négliger le tueur silencieux mais mortel qui est devenu la principale cause de décès au cours des deux dernières décennies. Plus de 5,8 millions d’Indiens meurent chaque année de maladies non transmissibles (MNT) telles que le cancer, le diabète, l’hypertension non contrôlée et les maladies cardiovasculaires.

La plupart de ces maladies mortelles, bien que difficiles à traiter, peuvent être évitées en modifiant les régimes alimentaires et en soutenant un système alimentaire plus sain et durable. Comme c’est le cas dans d’autres économies en développement, la consommation d’aliments emballés, généralement riches en sucre, sel et mauvaises graisses, a connu un essor important, même dans les zones rurales et dans tous les groupes socio-économiques.

Avec ce boom, il devient essentiel de réglementer plus strictement les trois ingrédients nocifs qui sévissent dans les aliments emballés et alimentent la crise des MNT.

Le Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI) ainsi que le Nutrition Advocacy in Public Interest (NAPi), la Epidemiological Foundation of India (EFI) et la Pediatrics and Adolescent Nutrition Society (PAN) ont organisé un webinaire pour discuter de l’importance d’un modèle de profil nutritionnel solide ( NPM) pour orienter la consommation d’aliments transformés et ultra-transformés en Inde.

Des experts mondiaux de premier plan, des médecins et des scientifiques chevronnés ont discuté de la nécessité d’un consensus, en particulier à la lumière d’obstacles tels que l’opposition de l’industrie alimentaire. Le Brésil, le Mexique et l’Afrique du Sud, en adoptant des seuils scientifiques pour ces ingrédients – sel, sucre et graisses – ont pris des mesures décisives pour protéger leur population, en particulier les enfants.

Le profilage nutritionnel est une méthode scientifique permettant de catégoriser les aliments et les boissons en fonction de leur composition nutritionnelle. Il est développé avec les objectifs clés de réduire la consommation de sodium, de graisses saturées et de sucre ajouté.

Les modèles de profil nutritionnel (NPM) traduisent ces objectifs généraux en cibles spécifiques d’aliments et de boissons et nous aident à identifier et à différencier les aliments malsains (riches en sel, en sucre et/ou en graisses saturées). Sur la base du « seuil » établi par le NPM, l’étiquette sur le devant de l’emballage informe les consommateurs de manière simple et rapide si un produit contient trop de sucre, de sodium et de graisses saturées, les aidant ainsi à faire un choix plus sain. En même temps Le NMP peut guider l’interdiction de la promotion et du marketing, en particulier auprès des enfants et des adolescents.

Soulignant l’importance d’agir rapidement sans s’écarter de la science qui sous-tend l’établissement de ces seuils, l’expert mondial, le professeur Carlos A. Monteiro, professeur de nutrition et de santé publique à l’École de santé publique de l’Université de Sao Paulo, Brésil, et qui dirige le Centre d’études épidémiologiques sur la santé et la nutrition, a déclaré : « Les MNP sont des cadres développés après de nombreuses recherches et études sur le terrain par l’OMS et des experts du monde entier. »

Le professeur Monteiro, qui a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de la classification NOVA et du modèle NPM pour l’Amérique latine, a considéré une bonne pratique pour regrouper les aliments transformés, a ajouté : « Le modèle SEARO de l’OMS a été élaboré en consultation avec les pays membres de la région et est parfaitement aligné. au Codex Alimentarius ou au code alimentaire. En termes simples, l’Inde n’a jamais eu de meilleur moment pour annoncer et imposer ces limites dans les aliments et les boissons emballés. Préoccupé par les niveaux croissants d’obésité, le Brésil a imposé des seuils médicalement prouvés et a obligé notre industrie alimentaire à s’y conformer. Il est grand temps que l’Inde fasse de même.

Lentement mais sûrement, au cours des dernières décennies, les aliments ultra-transformés prennent le pas sur les préférences alimentaires et les décisions d’achat des consommateurs en Inde. L’analyse des données de vente révèle que les ventes par habitant d’aliments ultra-transformés sont passées d’environ 2 kg en 2005 à environ 6 kg en 2019 et devraient passer à environ 8 kg d’ici 2024. De même, les boissons ultra-transformées sont passées de 2 L. en 2005 à environ 6,5 L en 2019 et devraient être d’environ 10 L en 2024.

Le Dr Arun Gupta, responsable, Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI) a averti que cette croissance exponentielle de la « malbouffe » ou de l’industrie des aliments transformés a laissé une marque indélébile sur la santé des Indiens. « Nous sommes maintenant l’épicentre de l’obésité et du diabète monde. Les taux de cancer augmentent à un rythme alarmant. Les jeunes sont à risque de maladie cardiaque. La pandémie en cours a démontré sans aucun doute le rôle débilitant que les comorbidités ont joué dans les décès dus au Covid-19. Un MNP capable de faire la distinction entre les aliments sains et malsains peut guider toutes les politiques réglementaires en matière d’alimentation et de nutrition, en particulier en ce qui concerne l’identification correcte des aliments contenant des quantités excessives de nutriments potentiellement nocifs tels que le sucre, les graisses et le sodium, et aider les gens à faire de bons choix alimentaires en ces temps difficiles »

Le chemin vers l’adoption de limites scientifiques sur ces anti-nutriments ne sera pas facile, prévient M. Keshav Desiraju, ancien secrétaire à la Santé de l’Inde. « Les régulateurs et les décideurs politiques doivent fixer des seuils obligatoires qui se situent dans les limites prescrites par l’OMS. Comme ceux-ci s’appliqueront à tous les niveaux, nous pouvons être sûrs que l’ensemble du marché s’adaptera pour répondre aux nouvelles normes. L’industrie est habituée à faire des profits et ne se conformera pas à moins que nos régulateurs des aliments et des boissons ne le rendent obligatoire. »

Les experts pensent qu’un modèle de profil nutritionnel simple avec des seuils nutritionnels uniques pour deux catégories – aliments et boissons, fonctionne le mieux. Le modèle de profil nutritionnel à seuil unique a été la solution la plus efficace pour mettre en œuvre et surveiller la politique d’étiquetage sur le devant de l’emballage (FOPL). Des pays tels que le Chili, Israël et le Mexique dotés de politiques FOPL solides ont adapté des modèles avec un seuil nutritionnel unique.

Insistant sur la nécessité d’une approche scientifique mais simple, le professeur HPS Sachdev a déclaré : « Pour protéger la santé de nos générations futures et inverser les tendances inquiétantes de l’obésité et d’autres MNT, nous devons armer les gens, y compris les enfants, d’informations sur les concentration de sel, de sucre et de graisses dans tous les aliments emballés. Par conséquent, un NMP basé sur la science, ouvrant la voie à une simple étiquette d’avertissement, devrait être notre priorité immédiate ».

En 2018, la Food Safety Standards Authority India (FSSAI) a publié un projet de règlement pour FOPL qui a ensuite été retiré pour plus ample délibération. En décembre 2019, la FSSAI a dissocié la FOPL de la réglementation générale en matière d’étiquetage et recherche actuellement des consultations avec des experts de la société civile, de l’industrie et de la nutrition pour un modèle viable pour l’Inde. Des recherches approfondies concernant les seuils appropriés pour les nutriments préoccupants ont déjà eu lieu, y compris une étude récente de l’Institut national de la nutrition qui corrobore les limites de sel, de sucre et de graisses fixées par l’OMS.

