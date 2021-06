Les Indiens partagent des choses étranges qu’ils croyaient en grandissant

L’enfance est la phase la plus étonnante de notre vie. Loin de tous les problèmes du monde, nous vivons dans notre espace d’innocence. En tant qu’enfant, nous avions notre propre ensemble de croyances et de notions qui étaient parfois alimentées par les mensonges que nos parents nous disaient, pour nous protéger des déceptions ou des chagrins. N’avez-vous pas grandi avec les histoires d’une fée des dents qui viendrait prendre nos dents de lait sous notre oreiller ? Pendant la majeure partie de notre enfance, nous avons en fait acheté cette histoire avant que la réalité ne nous frappe enfin. Maintenant, un utilisateur de Twitter a invité des gens à partager les choses les plus stupides qu’ils croyaient en grandissant. Bien sûr, la publication a reçu des réponses hilarantes de la part des internautes et la plupart d’entre elles sont en fait si pertinentes. En voici quelques-uns :

Quelle est la chose la plus stupide que vous croyiez quand vous étiez enfant ? – Bidisha (@bidishamaybe) 21 juin 2021

Vous vous souvenez du moment où vous mangiez accidentellement la graine d’un fruit, et tout le monde autour vous disait comment un arbre allait maintenant pousser dans votre estomac ? Eh bien, c’était quelque chose car il semble que beaucoup d’enfants craignaient la même chose.

Il y avait toute une théorie sur le fait qu’une personne ne grandirait pas si nous sautions par-dessus et cela ne pouvait être inversé qu’en sautant en arrière de la même manière.

Ne sautez pas par-dessus une personne, sinon elle ne grandira pas. Revenez dans la direction opposée pour inverser l’effet – Ravi (@cmaravisaini) 22 juin 2021

Tous les amateurs de cricket ont entendu parler des histoires de Ricky Ponting ayant un ressort dans son mal lors de la finale de la Coupe du monde 2003 contre l’Inde. Et oui la plupart d’entre nous y croyaient, en fait, nous ne pouvons toujours pas en être sûr (clin d’œil).

Le batteur australien ki bat me spring thi – omg quelqu’un en fait (@ablahhmard) 21 juin 2021

Cette histoire d’acteurs de Bollywood portant des vêtements supplémentaires dans leurs poches pendant les chansons semble très crédible pour l’esprit d’un enfant. Avez-vous entendu cette histoire?

Gano m acteur aur actrice apne jeb me kapde rakhte h aurpaido k piche badlke ajatr h— swara ✨ (@shy_swara) 21 juin 2021

Découvrez les autres histoires d’enfance partagées par Twitterati ici :

2 choses en fait:1. qu’il y a une limite au nombre de mots qu’une personne pourrait prononcer au cours de sa vie. 2. cette chanson brésilienne (Venga Boys) était l’hymne national du Brésil ! – Garimaaa (@sojourn2021) 22 juin 2021

Kane et le croque-mort étaient frères et que même si Kane a enterré le croque-mort, il est revenu d’entre les morts 7 fois— Mahesh Hegde (@mahi_unofficial) 21 juin 2021

Kiss karne se bacchepaida hojate hai — Be_ro_zgar (@averagelaunda1) 21 juin 2021

« jhalak dikh laja ek baar aaja aaja » yeh chanson gaane se bhoot saamne aajata hai — Safran ♡~ (@tujsehai_raabta) 21 juin 2021

Chappal ulti mat rakho, ghar par jhagde hote hai — Taqi (@mcTaqi) 22 juin 2021

Quel est le mensonge d’enfance auquel vous croyiez totalement ?

