Les Indiens ont raté une chance de gagner des quotas paralympiques en raison de Covid-19: entraîneur

Le lanceur de disque en fauteuil roulant Sakshi Kasana faisait partie de plusieurs para-athlètes indiens qui n’ont pas pu participer au circuit du Grand Prix européen qui vient de se terminer – et peut-être gagner des places de quota paralympique – en raison de la pandémie de Covid, a déclaré lundi l’entraîneur national de para-athlétisme Satyapal Singh. .

«Le Grand Prix de Paris du 5 au 7 mai a été annulé en raison de la pandémie. Le Comité International Paralympique (IPC) n’a pas approuvé les inscriptions des athlètes indiens pour le Grand Prix de Suisse (14-16 mai à Nottwil). Les deux événements auraient pu être de bonnes plates-formes pour les para-athlètes indiens pour gagner des places de quota pour les Jeux paralympiques de Tokyo », a déclaré Singh, basé à Delhi.

L’entraîneur a déclaré que Sakshi, 22 ans, avait remporté la médaille d’argent avec un lancer de 19,34 mètres dans la catégorie F-55 lors de ses débuts aux Championnats nationaux de para-athlétisme qui se sont tenus à Bangalore en mars. «Elle a le potentiel de faire mieux. Une performance de 20 m et plus aurait pu lui permettre de rester dans la course pour la place de quota », a déclaré le lauréat du prix Dronacharya à IANS.

Singh a déclaré que certains des para-athlètes qui ont déjà obtenu le score minimum de qualification (MQS) lors des compétitions précédentes sont éligibles pour participer aux sélections nationales du mois prochain pour les Jeux paralympiques de Tokyo.

« Mais les para-athlètes comme Sakshi qui n’ont pas atteint la MOS dans leurs épreuves respectives ne peuvent pas participer aux sélections nationales », a-t-il expliqué.

L’Autorité sportive indienne a récemment fermé les camps nationaux à New Delhi en raison du verrouillage, a déclaré l’entraîneur. «Plusieurs para-athlètes sont rentrés chez eux et certains n’ont pas les installations adéquates pour s’entraîner. C’est une période difficile pour tous », a-t-il ajouté.

