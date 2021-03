Les équipes de sauvetage ont finalement libéré lundi le colossal porte-conteneurs MV Ever Given coincé pendant près d’une semaine dans le canal de Suez, mettant fin à une crise qui avait obstrué l’une des voies navigables les plus vitales du monde et interrompu des milliards de dollars par jour dans le commerce maritime. Une flottille de remorqueurs, aidée par les marées, a arraché la proue bulbeuse du gratte-ciel Ever Given de la rive sablonneuse du canal, où il était fermement logé depuis le 23 mars. Les 25 membres d’équipage indiens à bord du cargo de 2 lakh-tonnes seraient en «bonne santé» et «ne seront pas remplacés pour le moment». Et après les nombreux mèmes et contenus causés par le blocage de Suez, il semble que le vaisseau de la taille d’un gratte-ciel donne toujours suffisamment de contenu à desi Internet pour maintenir le buzz.

Dans une déclaration virale, il est dit que les klaxons sonnés sur le navire jouaient sur les airs de « Dhoom », un blockbuster d’action de Bollywood de 2004.

Un clip viral montre le navire et d’autres bateaux à flot dans le canal de Suez tandis que l’on peut entendre le son des cornes prenant le fameux air desi. Cependant, l’authenticité de la vidéo est inconnue.

Un utilisateur de Twitter a partagé la vidéo en disant: «Des cornes de Dhoom ont été soufflées alors que le navire quitte enfin le canal de Suez. Personnel 100% indien. »

Quelques-unes des premières personnes à avoir réagi à la vidéo étaient le réalisateur Sanjay Gadhvi, le scénariste Mayur Puri, qui était réalisateur associé et également compositeur de musique Pritam.

Incroyable!!!!! 👌🏽👌🏽👌🏽— Sanjay Gadhvi (@ SanjayGadhvi4) 29 mars 2021

Alors que la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, News18 n’a pas pu vérifier la vidéo.

Le navire naviguera désormais vers Rotterdam (le plus grand port maritime d’Europe) s’il est jugé apte à une inspection complète du grand lac amer d’Égypte, a ajouté un responsable. Un rapport du Times of India a déclaré que la société allemande Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), qui gère le cargo japonais de 400 mètres de long, Shoei Kisen Kaisha, enregistré au Panama, a déclaré: «L’équipage était en sécurité et en bonne santé. Leur travail acharné et leur professionnalisme infatigable sont grandement appréciés.

Cependant, tant le gouvernement indien que les organisations de gens de mer sont préoccupés par les problèmes juridiques auxquels l’équipage peut être confronté, y compris la possibilité de poursuites pénales. UNE TOI rapport a cité des sources disant qu’ils pourraient être placés en résidence surveillée jusqu’à ce qu’une enquête soit terminée sur la cause de l’accident. La direction du navire, cependant, n’a rien expliqué sur les procédures légales que l’équipage devra suivre. «Il y a un risque évident que l’équipage devienne un bouc émissaire», a déclaré un haut responsable de l’industrie du transport Temps de l’Inde.

