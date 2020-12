Les agents de voyages ont commencé à recevoir des demandes d’Indiens qui souhaitent se rendre au Royaume-Uni dès que possible à ce sujet COVID-19[feminine vaccin approuvé par le gouvernement britannique mercredi.

Un agent de voyages prévoit de lancer un forfait de trois nuits pour les Indiens qui souhaitent profiter de la campagne de vaccination massive du Royaume-Uni, qui devrait commencer la semaine prochaine.

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays à approuver mercredi le vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19[feminine suite à une analyse «rigoureuse» par son organisme indépendant de réglementation de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

Une agence de voyage de Mumbai a déclaré au PTI que mercredi, certaines personnes avaient posé des questions sur « comment, quand et si » elles pouvaient se rendre au Royaume-Uni pour COVID-19[feminine vaccin.

« Je leur ai dit qu’il était trop tôt pour dire (si les Indiens peuvent se faire vacciner au Royaume-Uni). Dans tous les cas, les personnes âgées et les agents de santé au Royaume-Uni sont les plus vulnérables au vaccin. coronavirus », a ajouté l’officier.

Nishant Pitti, co-fondateur et PDG d’EaseMyTrip.com, a déclaré que, bien que ce soit une saison inhabituelle pour se rendre à Londres, après l’annonce de mercredi sur le vaccin Pfizer, il a déjà reçu des demandes d’un certain nombre d’Indiens demandant des visas. Royaume-Uni et peut se permettre d’aller à Londres.

Il a déclaré que son entreprise attendait des éclaircissements du gouvernement britannique sur la question de savoir s’il y aurait des exigences de quarantaine obligatoires pour les voyageurs cherchant à se faire vacciner et si les détenteurs d’un passeport indien seraient ou non admissibles à la vaccination là-bas.

Pitti a déclaré que son entreprise prévoyait de lancer un forfait de trois nuits pour ceux qui souhaitent se rendre au Royaume-Uni juste pour la vaccination.

« Nous avons affaire à une compagnie aérienne qui propose des sièges à prix fixe. Nous avons déjà des accords avec des hôtels à Londres. Et nous prévoyons de conclure un accord avec un hôpital là-bas afin que nous puissions mettre sur pied un package pour cela », explique il explique.

Les récentes règles du gouvernement britannique stipulent qu’à partir du 15 décembre, toute arrivée internationale au Royaume-Uni doit rester en elle-même pendant cinq jours, puis subir le test RT-PCR le sixième jour. Le passager peut quitter l’isolement le sixième jour s’il est trouvé COVID négatif au test.

Mercredi, une agence de voyage de Bengaluru a déclaré que les Indiens demandaient si un court voyage, sans quarantaine, au Royaume-Uni pour obtenir le vaccin Pfizer était possible.

Cependant, Jyoti Mayal, président de l’Association des agents de voyages de l’Inde (TAAI), a déclaré à PTI qu’en ce moment, les gens «attendent et regardent» parce qu’ils veulent savoir à quoi ressemblera le vaccin.

« Bien que le gouvernement ait déclaré que le vaccin n’aurait aucun effet secondaire, les gens veulent regarder tout cela avant de se faire vacciner », a noté Mayal.