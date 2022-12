Les Indiens ont commandé 137 Biryanis au poulet par minute sur Swiggy en 2022

La livraison de nourriture en ligne fait désormais partie intégrante de l’expérience culinaire en Inde. Après une longue journée de travail, de nombreux Indiens préfèrent commander leurs spécialités préférées à partir d’applications de livraison de nourriture. Bien qu’il existe de nombreux plats populaires sur des applications comme Swiggy, aucun ne peut égaler l’engouement pour le biryani. La plate-forme de livraison de nourriture en ligne Swiggy a publié la 7e édition de son rapport annuel sur les tendances et le poulet biryani est une fois de plus apparu comme le plat le plus commandé sur la plate-forme. Selon le rapport, le poulet biryani est en tête des classements en tant que plat le plus commandé sur l’application pour la septième année consécutive. Le succès du poulet biryani n’est pas vraiment surprenant.

Après tout, la plupart d’entre nous aiment une assiette de riz aromatique à grains longs et de morceaux de poulet parfaitement cuits.

“Le plat a montré son ‘Asli dum’ avec une commande époustouflante de 137 Biryanis par minute; c’est 2,28 Biryanis par seconde », a lu le rapport annuel sur les tendances de Swiggy.

Le biryani au poulet a été suivi du masala dosa, du riz frit au poulet, du masala au beurre de paneer et du naan au beurre comme articles les plus commandés sur Swiggy.

Fait intéressant, le rapport de Swiggy a également révélé que les Indiens étaient d’humeur à se gaver de plats internationaux comme les pâtes italiennes, la pizza, le bol mexicain, les ramen épicés et les sushis, en plus de la cuisine indienne authentique. Les saveurs étrangères comme les raviolis (italiens) et le bibimbap (coréen) sont devenues des choix populaires en 2022.

Swiggy a en outre révélé qu’il avait étendu ses opérations pour couvrir le vaste paysage de l’Inde. Son rapport a ajouté: «Le marché Swiggy Food a servi des clients à travers l’Inde de long en large. Les clients ont passé leurs premières commandes dans des villes comme Srinagar, Port Blair, Munnar, Aizawl, Jalna, Bhilwara, etc. Pour la première fois, de nouvelles villes ont connu la joie de se faire livrer leurs courses en quelques minutes sur Swiggy Instamart.

En ce qui concerne les envies de fin de soirée, le pop-corn a dominé la liste avec plus de 22 lakh de commandes passées après 22 heures. L’éternel gulab jamun est devenu le dessert préféré qui a été commandé 27 lakh fois en 2022. L’histoire d’amour de l’Inde avec les samoussas est bien connue et elle était évidente dans le rapport de Swiggy. L’application de livraison de nourriture a reçu plus de 40 lakh de commandes pour le samosa chaud croustillant et l’article frit était la collation la plus commandée sur la plate-forme.

