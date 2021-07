Les Indiens mettent des lunettes de soleil cool alors que «Sunglass Twitter» prend le contrôle de Desi Internet

Les étés sont là, tout comme les lunettes de soleil à la mode et protectrices. Pour honorer et afficher leur collection de lunettes de soleil, les utilisateurs de Twitter ont lancé une tendance où ils publient une photo dans leurs lunettes d’été. Comme c’est le cas pour tout hashtag tendance sur les réseaux sociaux, les internautes en ont également profité pour ajouter leur touche personnelle d’humour et de zeste à la tendance lunettes de soleil Twitter.

Jetons un coup d’œil à la façon dont les internautes sautent sur la dernière tendance :

Portant ces lunettes de soleil originales en forme de cœur, ce duo de sœurs partage leur quotient cool sur la plate-forme de médias sociaux.

Partageant l’un des faits les moins connus sur les lunettes de soleil, un utilisateur de Twitter qui s’appelle Sapna Madan a écrit: « Ces lunettes vous protègent non seulement du soleil, mais vous aident également à regarder secrètement vos personnes préférées. »

En postant cette photo pleine d’action où il sort de l’eau, l’utilisateur de Twitter Divyesh a écrit : « Je pense que je suis en retard. Lunettes de soleil Twitter.

Partageant sa photo avec des lunettes de soleil et un masque facial, la présidente nationale du Congrès national indien Hasiba Amin a tweeté : « J’adore ces tendances qui transforment Twitter en Instagram. Merci Sunglass Twitter.

Un autre utilisateur a posté une photo où elle est vue en train de protéger ses yeux des rayons du soleil, « Sunglass Twitter Looking at the bright side of things. »

Voyant comment plusieurs utilisateurs de Twitter partageaient leurs photos avec des lunettes de soleil, cet utilisateur a également publié son cliché en tweetant: « Parce que c’est Sunglass Twitter, donc celui-ci est de moi. »

Une autre utilisatrice a posté une collection de photos en lunettes de soleil pour montrer à quel point elle aime mettre l’accessoire indispensable de l’été. L’utilisateur, qui s’appelle Alwila KaPatel, a écrit: « J’aime toujours mettre des lunettes de soleil. »

Chitra Sarwara, membre du Haryana Democratic Front, a écrit : « Suis-je éligible pour Sunglass Twitter avec ces derniers ? comme elle aussi a tweeté une série de quatre photos.

Un autre utilisateur a tweeté: « Sans lunettes de soleil, je suis incomplet. »

Dans le passé, les médias sociaux ont vu des tendances comme Saree Twitter où les internautes ont partagé des photos habillées dans leur collection de saree préférée.

