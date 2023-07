Les Indiens Gyaneshwari Yadav et Koyel Bar remportent des médailles d’argent aux championnats asiatiques d’haltérophilie juniors et juniors

Les Indiennes Gyaneshwari Yadav et Koyel Bar ont remporté dimanche la médaille d’argent dans l’épreuve féminine des 49 kg aux Championnats d’haltérophilie juniors et juniors d’Asie.

Alors que Gyaneshwari a terminé deuxième parmi les juniors, Koyel est arrivé deuxième dans la catégorie des jeunes lors de la troisième journée des championnats à l’Université Gautam Buddha ici.

Gyaneshwari a soulevé un total de 175 kg (78 kg + 97 kg). Deux tentatives infructueuses – une dans la section snatch et une dans la section clean and jerk – ont empêché le Chhattisgarh d’égaler ses efforts pour remporter l’or aux Championnats seniors du Commonwealth qui se sont tenus ici plus tôt ce mois-ci.

Fer de lance de la campagne indienne en l’absence du médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo Mirabai Chanu, le joueur de 20 ans avait enregistré des records personnels à l’arraché (78 kg) ainsi qu’à l’épaulé-jeté (98 kg).

La Philippine Rosegie Ramos a été couronnée championne asiatique junior pour son effort de 182 kg (83 kg + 99 kg) tandis que la vietnamienne Birch Tram Ngyun 169 kg (76 kg + 93 kg) a remporté le bronze.

Dans l’épreuve des jeunes, Koyel a soulevé 69 kg à l’arraché et 86 kg à l’épaulé-jeté pour un effort total de 155 kg. Une autre haltérophile philippine, Jhodie Peralta, a remporté la médaille d’or en 160 kg (73 kg + 87 kg) tandis que la Thaïlandaise Phanida Denduang en 151 kg (67 kg + 84 kg) a terminé troisième.

