Les Indiens font face à des années d’attente pour les visas américains – RT World News

L’industrie américaine du tourisme souffre car les étrangers restent incapables d’obtenir les documents nécessaires après Covid

Les touristes indiens qui espèrent se rendre aux États-Unis attendent souvent des années pour un visa touristique, a rapporté CNN mardi. Les visiteurs potentiels doivent fournir des informations détaillées sur leur voyage, la preuve qu’ils sont financièrement solvables, leurs antécédents professionnels et scolaires et des informations sur leurs proches aux États-Unis – et même toutes ces informations ne les amènent qu’à mi-chemin.

Selon l’endroit où ils vivent, les Indiens peuvent s’attendre à attendre près de trois ans rien que pour l’entretien en personne, qui est la dernière étape pour obtenir leur visa américain. Cet état de fait est attribuable aux retards qui perdurent depuis le Covid-19, qui a vu Washington interrompre tous les services diplomatiques, sauf ceux d’urgence.

Le département d’État américain a déclaré au point de vente que les temps d’attente pour un entretien dans ses missions en Inde étaient en moyenne de 780 jours à Hyderabad et de 936 jours à New Delhi, et ont atteint 999 jours pour les résidents de Mumbai ce mois-ci. Alors qu’un représentant a expliqué que Washington travaillait à accélérer le processus, à recruter de nouveaux employés et à étendre les dispenses d’entretien pour les travailleurs temporaires et les étudiants, ils ont également affirmé que les choses reviendraient à la situation pré-pandémique “Ordinaire» d’ici 2023 – leur donnant moins d’un mois pour mettre de l’ordre dans leur maison.















Le groupe industriel US Travel Association a récemment mené une étude révélant que l’incapacité des États-Unis à traiter les demandes de visa en temps opportun réduisait considérablement ses revenus touristiques, les voyageurs des principaux marchés, tels que l’Inde, le Brésil et le Mexique, choisissant d’aller ailleurs. . “Le visiteur que vous dissuadez aujourd’hui est aussi le visiteur qui choisit de ne pas venir demain“, a déclaré le PDG du groupe, Geoff Freeman, à CNN.

Les touristes indiens se sont classés au cinquième rang des plus grands dépensiers du tourisme américain en 2019, mais les demandes de visa étant pratiquement au point mort, l’étude a estimé que les États-Unis manqueraient 1,6 milliard de dollars rien qu’en 2023 aux touristes indiens qui – incapables d’obtenir le convoité visa – choisiront de dépenser leurs roupies ailleurs.

Bien que visiter les États-Unis en tant que touriste puisse nécessiter une planification de plus en plus longue, entrer illégalement dans le pays n’a jamais été aussi populaire. Les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont signalé un record de 2,3 millions de rencontres avec des migrants cette année. Les clandestins qui demandent l’asile aux États-Unis doivent attendre en moyenne 785 jours pour que leur demande soit entendue à partir de ce mois-ci, mais ils sont autorisés à rester aux États-Unis pendant cette période.