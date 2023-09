Les Indiens expriment leur colère contre le Canada qui soutient les séparatistes sikhs

Commentez cette histoire Commentaire

NEW DELHI — L’annonce du Canada selon laquelle l’Inde pourrait être à l’origine du meurtre d’un séparatiste sikh a été une bombe pour une grande partie du monde, mais pour beaucoup en Inde, la mort il y a quelques mois d’une personne qu’ils considéraient comme un terroriste recherché était une question plus urgente. tolérance envers les séparatistes indiens.

Les allégations du premier ministre Justin Trudeau lundi ont porté les relations tendues entre les deux pays à un nouveau plus bas. L’Inde s’est notamment opposée à l’existence d’une minorité séparatiste sikh au Canada.

« Le soutien que ces éléments anarchiques ont reçu sous couvert de ce que vous appelez la liberté d’expression et les droits démocratiques des citoyens a permis la poursuite d’un programme violent par les militants du Khalistani au Canada », a déclaré Nirupama Rao, ancien ministre indien des Affaires étrangères. « Le choix appartient au Canada : il doit contrôler ces éléments d’une main ferme et ne peut pas les laisser se déchaîner librement pour favoriser le terrorisme et la violence dans notre pays. »

L’Inde expulse un diplomate canadien alors que le différend sur un assassinat présumé s’intensifie

La colère face au soutien perçu par le Canada à des groupes cherchant un État sikh indépendant appelé Khalistan dans la région indienne du Pendjab place le Canada au même niveau, pour de nombreux Indiens, que l’ennemi juré du Pakistan – qui, selon de nombreux responsables de la sécurité indienne, fournit un refuge, de l’argent et des armes à ces groupes. Séparatistes sikhs.

« Trudeau aspire-t-il à devenir Imran ? » a demandé mardi le présentateur Aman Chopra sur la chaîne News18, faisant référence au dirigeant canadien et ancien Premier ministre pakistanais, Imran Khan.

« Le Canada est en train de devenir à l’Ouest ce que le Pakistan est à l’Est », a déclaré Aseem Arora, un scénariste qui a travaillé sur plusieurs scénarios de thrillers d’espionnage pour des films et des émissions. « Le Canada doit regarder dans sa propre cour. Ils doivent regarder ce qu’ils laissent pousser, ce qu’ils laissent fleurir.

Alors que New Delhi a qualifié les affirmations de Trudeau d’« absurdes », Arora a estimé que toute cette affaire était une affirmation de l’image d’homme fort de l’Inde, plus récente.

C’est une image qui, selon Arora, est imitée par les nouveaux héros espions que l’on retrouve récemment dans plusieurs films à succès – dont ceux qu’il a écrits – mettant en valeur les exploits de l’agence de renseignement.

« Le cinéma indien a connu un changement culturel parce que notre establishment politique s’exprime beaucoup plus clairement sur la défense du pays qui est une place fière », a déclaré Arora. «L’homme du commun est bien plus conscient de ce que font les forces de sécurité du pays. … Personne n’en a parlé plus tôt. Maintenant, nous le faisons tous.

Le site de réseautage social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a été inondé de références à un « nouvelle Inde » avec plusieurs utilisateurs indiens remerciant Trudeau pour confirmant ce qu’ils considèrent comme une preuve supplémentaire de la puissance géopolitique et militaire croissante de l’Inde.

Les créateurs ont fait des bobines sur Instagram félicitant le ministre indien des Affaires étrangères, S. Jaishankar, pour sa gestion de la crise diplomatique, en particulier la décision d’expulser un responsable de l’ambassade du Canada dans le cadre d’une mesure de représailles cette semaine.

Ces événements, a déclaré Rajesh Rajagopalan, professeur de relations internationales de l’Université Jawaharlal Nehru, sont susceptibles d’aider le Premier ministre Narendra Modi au niveau national. « La classe moyenne indienne est depuis longtemps jalouse du type d’actions qu’Israël ou les États-Unis mènent contre leurs ennemis loin de leurs frontières », a-t-il déclaré. « Ce type d’action, ou même le soupçon qu’il s’agit d’une action indienne, suscite probablement beaucoup de satisfaction parmi les couches du public indien qui sont au courant de tels développements. »

Le gouvernement indien a publié mercredi un avis invitant les Indiens du Canada à faire preuve de prudence face aux « activités anti-indiennes croissantes et aux crimes haineux et à la violence criminelle politiquement tolérés ».

Le ministre canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a repoussé cet avis.

« Soyons clairs : le Canada est un pays sûr et le restera », a déclaré Marc Miller aux journalistes à Ottawa. « En même temps, les émotions sont vives et nous avons demandé à tout le monde de rester calme compte tenu de la gravité de la situation. allégations. »

Certains étudiants indiens qui espèrent étudier au Canada ont déclaré qu’ils considéraient cette évolution comme un obstacle à leur avenir. Ayush Verma, un aspirant diplomate de 23 ans qui étudie actuellement pour l’examen de la fonction publique indienne, a déclaré que ses pairs étaient préoccupés par l’impact sur les visas permanents et la citoyenneté au Canada. « C’est le genre d’anxiété chez mes amis qui aspirent à y aller. Le Canada est devenu très facile d’accès pour les étudiants indiens.

Verma n’est pas fan de Modi mais a déclaré qu’il serait « légitime » que l’Inde ait commis l’assassinat en juin du séparatiste sikh Hardeep Singh Nijjar au Canada.

« Tout le monde savait que si Trudeau ne prenait pas de mesures strictes, l’Inde prendrait l’initiative de résoudre ce problème », a-t-il déclaré. « L’Inde est prête à prendre des mesures strictes si les dirigeants étrangers ne changent pas leur gestion de la politique intérieure. »

Dans un éditorial décrivant le Canada comme la « seule exception » à la proximité croissante de l’Inde avec les puissances occidentales, l’Indian Express impute l’impasse actuelle aux contraintes extrémistes qui animent la politique intérieure de Trudeau. « Aujourd’hui, alors que sa popularité semble décliner, Trudeau semble présenter l’Inde comme un ennemi pour inverser cette tendance », peut-on lire dans l’article.

Comment le Canada s’est retrouvé mêlé à la lutte sikh en Inde

Même des voix sobres du monde des affaires indien se sont demandées pourquoi le gouvernement canadien actuel mettrait tout son poids derrière ceux que beaucoup considèrent comme des terroristes.

« Lorsque les camionneurs canadiens manifestaient devant Ottawa, ils ont gelé leurs comptes bancaires, arrêté leurs familles et les ont emmenés en prison », a déclaré Deepak Shenoy, directeur général de Capitalmind, une société d’investissement. « Ces camionneurs sont traités comme des terroristes. Mais il existe de véritables terroristes qui obtiennent le soutien des partis politiques et qui marchent honnêtement au Canada. Je dois l’appeler.

Le Canada a vu sa diaspora sikh croître après les années 1980, lorsqu’un militantisme sikh appelant à la création d’un État du Khalistan a pris d’assaut l’État indien du Pendjab. Les Indiens se souviennent de l’attentat à la bombe contre un vol d’Air India en 1985, qui a tué de nombreux Canadiens d’origine indienne. Le gouvernement indien a demandé l’extradition du cerveau accusé, un Sikh, et de nombreux Indiens reprochent au Canada d’avoir prolongé l’enquête.

Plus récemment, avec les manifestations pro-Khalistan au Canada, les attaques contre les missions diplomatiques indiennes à San Francisco et à Londres et les menaces croissantes contre les diplomates indiens dans ces pays occidentaux, les autorités indiennes sont plus que frustrées face à leurs homologues, qui, selon elles, abusent de la liberté d’expression. .

Les allégations du Canada surviennent alors que Modi se trouve à un point culminant de son pays, après avoir récemment inauguré un nouveau bâtiment majestueux du Parlement et accueilli avec succès le sommet du Groupe des 20 à New Delhi.

Même si les démentis officiels ont été étayés par des agents du renseignement indiens à la retraite qui ont accordé des interviews affirmant que ce n’était pas ainsi que les services de renseignement indiens fonctionnaient, la plupart des gens semblent heureux de se délecter de cette démonstration de « nationalisme musclé » – une nouvelle philosophie culturelle que le scénariste Pawan Sony voit représentée dans la dernière récolte de films Bollywood.

Quel est le mouvement séparatiste du Khalistan derrière la fracture indo-canadienne ?

Si les thrillers d’espionnage font partie du cinéma indien depuis les années 1960, ils sont passés au second plan face aux comédies sociales et aux comédies romantiques dans les années 1990, a déclaré Sony. Puis est venu le succès massif du film de 2019 « Uri : A Surgical Strike », qui dramatisait une véritable attaque de 2016 perpétrée par l’Inde au Cachemire occupé par le Pakistan. Le terme « grève chirurgicale » » a été joyeusement utilisé par les Indiens sur les réseaux sociaux après les accusations de Trudeau.

Pour certains au Pendjab, cependant, la déception réside dans la manière dont de tels développements présentent tous les Sikhs comme des séparatistes. « Il n’y a pas de grand soutien en faveur de cette idée du Khalistan parmi la plus grande partie des Sikhs », a déclaré le journaliste pendjabi Gurshamshir Singh Waraich, ajoutant que les Pendjabis qui ont émigré pendant la période militante de l’État ont une « mémoire troublée » dans laquelle des actions et des déclarations menaçantes contre leurs communautés contribue encore davantage à leur « psychisme ».

Pourtant, a-t-il déclaré, « les militants politiques sikhs au Canada devraient faire preuve de retenue. Si un incident violent et malheureux y est signalé, les Sikhs d’Inde et du Pendjab seront confrontés à de graves répercussions.

Waraich a déclaré que « l’hypernationalisme » présent dans les nouveaux films populaires indiens montre « la puissance de l’État indien de la manière la plus extrajudiciaire ». Il existe une forte campagne visant à suivre Israël de toutes les manières, y compris par ses agences de renseignement. Cela a un impact… en faisant croire aux gens que de tels meurtres sont justifiés lorsqu’il s’agit de l’ennemi juré de l’État.

Amanda Coletta de Toronto a contribué à ce rapport.