Les Indiens évacués d’une ville sainte « en train de couler »

Une ville sainte de l’Himalaya indien a dû être évacuée. (Photo par: Eye Ubiquitous/Universal Images Group via Getty Images)

L’une des villes les plus saintes de l’Himalaya indien a dû être évacuée.

Les habitants paniqués ont quitté la ville après que des centaines de maisons ont développé des fissures béantes et ont commencé à couler.

Les résidents ont blâmé la construction de routes et de tunnels pour un projet hydroélectrique à proximité.

Les autorités de l’une des villes les plus saintes de l’Himalaya indien ont évacué des habitants paniqués dimanche après que des centaines de maisons ont commencé à développer des fissures béantes et à couler, ont déclaré des responsables.

La cause de l’affaissement apparent à Joshimath, dans l’État d’Uttarakhand, au nord, n’était pas claire, mais les habitants ont imputé la construction de routes et de tunnels à un projet hydroélectrique à proximité.

Le Premier ministre Narendra Modi a convoqué une réunion de haut niveau dimanche plus tard pour discuter du problème après que le gouvernement a formé un groupe d’experts pour mener une “étude rapide” sur la cause.

Un responsable local, Himanshu Khurana, a déclaré à l’AFP qu’au moins 60 familles avaient été relogées dans des abris et que de nombreuses autres étaient susceptibles d’être déplacées de leurs habitations en train de couler.

Les habitants ont déclaré qu’un nombre beaucoup plus important avait déjà fui leurs maisons et qu’environ 600 maisons et hôtels coulaient dans la ville d’environ 20 000 habitants.

Un autre responsable a déclaré sous couvert d’anonymat que plusieurs zones de la ville avaient été “délimitées comme dangereuses” et l’entrée restreinte.

“Les gens sont profondément inquiets. La peur est que la ville coule”, a-t-il déclaré alors que des hélicoptères surveillaient la région.

De nombreux habitants ont été contraints de dormir dans le froid glacial et ont déclaré qu’ils avaient averti les autorités pendant des semaines, voire des mois, des fissures dans les bâtiments et les routes, dont certaines suintaient d’eau boueuse brune.

À environ 1 800 mètres d’altitude, Joshimath est une porte d’entrée majeure vers un certain nombre de sites religieux importants de l’Himalaya, attirant des milliers de pèlerins chaque année.

La ville abrite également une importante base de l’armée indienne et une route stratégique vers la frontière contestée avec la Chine qui aurait également développé de larges fissures.

Les piliers soutenant un téléphérique de quatre kilomètres, l’un des plus grands d’Asie, menant à la station de ski d’Auli auraient également été endommagés.

La région est sujette aux tremblements de terre et a connu un certain nombre de catastrophes ces dernières années, imputées par les experts à la fonte des glaciers et à la construction sans entraves.

Les projets de construction comprennent des centrales hydroélectriques ainsi qu’une route principale améliorant l’accès militaire à la zone frontalière chinoise et aux sites de pèlerinage hindous – un projet favori de Modi.

En février 2021, au moins 200 personnes ont été tuées dans des crues soudaines à Joshimath et dans les environs lors d’une catastrophe que les experts ont en partie imputée à un développement excessif.