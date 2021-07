YouTube India a récemment posé à ses abonnés sur Twitter une question qui a ouvert les vannes aux mèmes, aux remarques sarcastiques et à une multitude de blagues faites aux dépens de personnalités éminentes, de publicités et même de YouTube lui-même. Le barrage de blagues a été provoqué par une question simple de YouTube India : « Une compétence que vous avez apprise uniquement grâce à YouTube ? »

Certains utilisateurs ont partagé des blagues graphiques sur du matériel pornographique. La plupart des remarques, cependant, visaient l’algorithme publicitaire de YouTube ainsi que les publicités incontournables très méprisées.

Mon niveau de patience a augmenté à cause de stupides annonces youtube irritantes – Dhyey Dattani (@DattaniDhyey) 18 juillet 2021

La patience. Coz d’annonces non désactivables. – Gurmukh Singh (@Gurmukh224488) 18 juillet 2021

Ignorez l’annonce de Zomato même si vous êtes un fin gourmet ! — Shakespeare (@Chikoo_shake) 18 juillet 2021

Gestion de la colère à cause des publicités— शून्य (@zero_pnishad) 18 juillet 2021

Le temps de réaction a augmenté en raison de l’appui sur sauter dès que 5 secondes sont terminées – Gaurav Saini (@sainigaurav28) 18 juillet 2021

Beaucoup ont trouvé une multitude de raisons pour lesquelles ils ont traîné YouTube, de perdre du temps à faire défiler vers le destin à apprendre à regarder les vignettes vidéo avec méfiance.

Pour perdre du temps en douceur 🤐😆— Pooja Ranpara (@RanparaPooja) 18 juillet 2021

Se battre sur des sujets inutiles…….— Pratyush Pandey (@Pratyus73271585) 18 juillet 2021

Comment ne pas faire confiance aux vignettes 🤣🤣🤣— Aarohy Kapoor (@aarohy_kapoor) 18 juillet 2021

Plusieurs personnes ont parlé de la politique de YouTube concernant le retrait de vidéos et de la manière dont cela peut impliquer le désir de ne pas ébouriffer les plumes.

Quelle que soit la netteté d’une vidéo publiée, elle sera supprimée car l’ego d’une personne « influente » est plus important !— Vratik Ranka (@vratik_ranka) 18 juillet 2021

Comment être sous-estimé après avoir fait de bonnes choses. — Mayur Kudmethe MK (@kudmethe_mk) 18 juillet 2021

Comment retirer des informations pertinentes, car c’est peu flatteur et grossièrement incompétent à l’image de certains… c’est mérité. — michael (@gr8tdane1) 18 juillet 2021

Outre les remarques légères, de nombreux utilisateurs ont partagé des choses réelles qu’ils ont apprises sur YouTube. Le groupe éclectique de réponses allait de la cuisine, du maquillage, du montage vidéo aux compétences en entretien, à la confiance en soi et aux bases de la langue.

Maquillage thoda bht jitta bhi aata haiEt cuisine – Sonal (@Sonal00342814) 18 juillet 2021

C’est : ‘Comment utiliser Kinemaster & Powerdirector’ 😅Sur une note sérieuse, j’étais au courant de ces applications et de leurs utilisations avant d’être un Youtuber.— Himanshu Deepak Zibbu (@DeepakZibbu) 18 juillet 2021

YouTube India sur Twitter maintient les fans engagés avec de nombreux messages de ce type. Ils partagent des mèmes et d’autres questions créatives qui demandent des réponses tout aussi créatives de la part des fans et des abonnés. Récemment, ils ont cité des personnalités de la culture populaire et posé une question aux abonnés. « Jethalal a Tarak, Rishi a Himanshi, Nicole a Sonal, qui as-tu? »

Le 13 juillet, ils ont également demandé aux utilisateurs de Twitter s’ils pouvaient passer une journée avec un créateur YouTube, qui ce serait. La poignée a demandé aux abonnés de taguer ces créateurs dans l’espoir que leurs rêves se réalisent.

La relation tumultueuse de Twitter avec YouTube a souvent été le fourrage pour les mèmes. Cela a été clairement indiqué en mai de cette année lorsque YouTube a été confronté à une panne mondiale et Twitterati a été mis en mémoire tampon avec des mèmes existentiels. YouTube a été confronté à une panne mondiale signalée – quelque chose qui a été signalé par les utilisateurs frustrés eux-mêmes sur Twitter après que le site Web ait semblé être en panne pour de nombreuses personnes dans le monde. Le site Web de partage et de visualisation de vidéos semblait vide pour plusieurs utilisateurs, non seulement en Inde mais dans le monde entier, tandis qu’une poignée était également confrontée à des problèmes de connexion. Downdetector, un site Web qui donne le statut en temps réel des sites Web, a confirmé qu’au moins 90 % des téléspectateurs n’étaient pas en mesure de regarder des vidéos. En supposant que leur Internet était en panne, plusieurs personnes se sont rendues sur le site de microblogging Twitter pour confirmer que leur wifi fonctionnait très bien après tout.

