Les Indiens Divij Sharan et Ankita Raina se retirent de Roland-Garros

L’Indien Divij Sharan et l’Argentin Federico Delbonis se sont retirés de l’Open de France après avoir subi une défaite serrée contre le duo australien de Matt Reid et Alex de Minaur au premier tour du double masculin ici mercredi. La paire indo-argentine a perdu 6-3 6-7 (13) 4-6 contre Matt et Alex dans un match passionnant qui a duré deux heures et huit minutes.

Les Indiennes Ankita Raina et Lauren Davis ont perdu contre Lucie Hradecka et Laura Siegemund 4-6, 4-6.

L’Indien Rohan Bopanna et le Croate Franko Skugor se sont qualifiés mardi pour le deuxième tour du double masculin.

(Avec des entrées de PTI)

