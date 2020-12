Asli masale sach sach … MDH MDH!

Mahashay Dharampal Gulati alias ‘Chachaji’ est décédé jeudi matin à l’âge de 97 ans. Selon certaines informations, Gulati a suivi un traitement dans un hôpital de Delhi au cours des trois dernières semaines et a fait un arrêt cardiaque jeudi matin. À 5 h 30, il a respiré son dernier souffle.

Né en 1923 à Sialkot, au Pakistan et décrocheur, Gulati a d’abord rejoint l’entreprise d’épices de son père. En 2019, le propriétaire du groupe Mahashian Di Hatti (MDH) a reçu le Padma Bhushan, la troisième plus haute distinction civile de l’Inde pour sa contribution exceptionnelle au commerce et à l’industrie dans le pays.

Pour Netflix et la génération de streaming en ligne, ChachajiVêtu de son turban rouge signature, était sans doute la plus ancienne «star» à apparaître à la télévision indienne, plus précisément dans les publicités MDH, faisant de lui le visage immortel de la marque.

La disparition de Gulati, un visage synonyme de la marque et omniprésent dans les publicités MDH, a été ressentie comme une perte personnelle pour beaucoup de ceux qui se sont rassemblés sur Twitter pour rendre hommage au «Chachaji».

Roi de #MDH masale M. Gulati meurt Om shanti – आशीष गौतम Ashish Gautam (@_AshishGautam) 3 décembre 2020

Le « grand-père » ou « Dadaji » dont la plupart de nos mères avaient les photos dans leur cuisine et propriétaire de la célèbre marque Masala « MDH » – Dharampal Gulati est décédé à l’âge de 98 ans. Il va nous manquer! Quel voyage il a fait … donc une fois de plus dans sa mémoire … « MDH MDH » Om Shanti pic.twitter.com/ShngtWhRGh – Officiel Tehseen Poonawalla (@tehseenp) 3 décembre 2020

Shri Mahashay Dharmapal Gulati, propriétaire de MDH Masala n’est plus. Ici, il a dansé lors d’un événement célébrant les 100 ans de MDH Masalas alors qu’il avait 96 ans. Om Shanti🙏🏽pic.twitter.com/kgaCaWgDEf – Nandita Iyer (@saffrontrail) 3 décembre 2020

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, l’a qualifié de «personnalité très inspirante. Il a consacré sa vie à la société. Que Dieu bénisse son âme ».