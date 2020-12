Gary D. Rhodes

Le racisme contre les peuples autochtones par les entreprises américaines doit cesser. Maintenant.

Oui, les Indians de Cleveland sont en train de changer de nom, les Redskins de Washington l’ayant déjà fait. Et Land O’Lakes a abandonné son logo «Butter Maiden».

Les pressions économiques plutôt que la moralité de bonne foi sont à l’origine de la plupart de ces changements dans la société américaine, bien sûr.

Et pourtant, il reste tant de travail. Les Braves d’Atlanta n’ont pas encore éliminé l’idiotique «côtelette tomahawk» et le chant, par exemple. Et l’équipe ne semble pas disposée à changer de nom. Malheureusement, être raciste va trop souvent de pair avec l’ignorance de son propre racisme.

Cela comprend l’appropriation par l’entreprise de nos noms sacrés et historiques à des fins de marketing et à des fins commerciales.

Nous avons longtemps souffert des autres personnes qui nous ont nommés, bien sûr. Columbus a appelé les peuples autochtones qu’il a rencontrés «Indiens» en raison d’une erreur cartographique. Cette erreur historique remonte à 1492.

Les nombreuses marques qui nous ont volé nos noms

Et puis, les non-autochtones, y compris au gouvernement des États-Unis, ont popularisé le terme «amérindien» dans les années 1960 et 1970. Après avoir été mal nommés par un explorateur italien 500 ans plus tôt, nous avons donc été accablés par une phrase dont les origines remontent à un autre explorateur italien du 15ème siècle, Amerigo Vespucci.

À ce stade, je voudrais offrir un indice utile: appelez-nous simplement par les noms de nos tribus. Je suis un Cherokee, par exemple.

Et oui, je suis un citoyen de la Nation Cherokee, par opposition aux produits fabriqués par diverses sociétés américaines qui ont littéralement volé notre nom.

Par exemple, il y a l’avion léger, le Piper PA-28 Cherokee, qui a été produit de 1961 à nos jours. Il y avait aussi le Piper PA-32 Cherokee Six, produit de 1965 à 2007.

En 1974, American Motors a lancé le Jeep Cherokee,qui continue jusqu’à présent. Et Chrysler a lancé le Jeep Grand Cherokee en 1992.

Je suppose que quelqu’un dans ces entreprises pourrait essayer de proposer le même argument absurde que les équipes sportives comme les Braves d’Atlanta, à savoir que l’utilisation du nom Cherokee est en quelque sorte un hommage aux peuples autochtones. Ou que les automobiles qui portent notre nom concernent les grands espaces et les voyages.

J’espère que non, car le voyage à travers le pays Cherokee effectué à la demande des Blancs est mieux connu sous le nom de retrait forcé et de la piste des larmes.

Bien entendu, l’appropriation de notre nom ne se limite guère aux avions et aux automobiles. Considérez la marque de vêtements Cherokee, fondée en 1973 et disponible chez Target et Tesco jusqu’en 2017. La marque existe toujours et est vendue dans environ 50 pays.

Qu’est-ce qu’un nom de marque? Merriam-Webster nous dit qu’un nom de marque est «un nom arbitrairement adopté qui est donné par un fabricant ou un commerçant à un article ou à un service…».

Cette définition est erronée à un égard: l’utilisation du mot «arbitrairement». Beaucoup de temps et de réflexion sont consacrés à la sélection de nombreux noms de marques, ainsi que des logos. Mais là encore, l’ignorance fait rarement défaut dans les conseils d’administration des entreprises.

En ce qui concerne les peuples autochtones, le problème s’étend bien au-delà de la nation cherokee. Dans les automobiles, nous avons également enduré le Winnebago, le Pontiac et le Mazda Navajo.

Avec les avions, il y a le Piper PA-31 Navajo et le Piper PA-44 Seminole, ainsi que le Piper PA-24 Comanche, le PA-30 Twin Comanche et le PA-39 Twin Comanche C / R. Et puis il y a des hélicoptères nommés d’après le Kiowa, le Lakota et l’Apache.

Il existe également Apache Corporation et Apache HTTP Server. La liste continue encore et encore et encore.

Mettre fin au racisme au détail

Le plus triste de tous était Crazy Horse Malt Liquor, du nom du grand leader Lakota du 19ème siècle. C’était pire que de se faire voler son nom pour vendre un produit. Dans la vie, Crazy Horse a dénoncé l’alcool. Dans la mort, il a subi l’indignité d’en devenir un partisan involontaire.

Heureusement, la Stroh Brewing Company a abandonné l’utilisation du nom Crazy Horse en 2001 et a même présenté des excuses pour ses péchés.

Mais les actions de Stroh ne sont intervenues qu’après que les descendants de Crazy Horse les ont poursuivis. Les pressions économiques entraînent des changements progressifs, et continueront de le faire à l’avenir.

Le racisme est une erreur et doit être vaincu, y compris lorsqu’il prend la forme de noms de marque ridicules et de publicités bon marché.

Mes gens ne sont pas des jeeps, des vêtements bon marché ou des sports des ligues majeures. Nous avons un grand héritage, qui ne concerne pas l’antirouille et la peinture transparente, qui ne consiste pas à être préemballé et emballé sous film rétractable.

Voler nos noms pour gagner de l’argent à bon marché est une erreur. Notre politique de vente au détail vaincra le racisme de la vente au détail.

Gary D. Rhodes est professeur agrégé de cinéma et de médias de masse à l’Université de Floride centrale. Il est le co-auteur (avec Robert Singer) de Consuming Images: Film Art et de l’American Television Commercial.