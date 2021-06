Lundi, Adar Poonawalla, le directeur du Serum Institute of India (SII) mentionné l’Agence européenne des médicaments (EMA) s’était prononcée contre l’inclusion de Covishield dans la liste des vaccins sanctionnés dans le cadre du régime de l’UE.

Le programme, qui, à partir du 1er juillet, ouvre les frontières européennes aux personnes qui ont été vaccinées avec des vaccins approuvés par l’UE, comprend les vaccins d’AstraZeneca produits dans l’UE et au Royaume-Uni, mais pas la version identique fabriquée par le SII, le plus grand fabricant de vaccins au monde. La liste comprend également les clichés Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson.

Poonawalla mentionné sur Twitter qu’il savait que de nombreux Indiens étaient désormais confrontés à des problèmes de voyage vers l’UE, après avoir reçu le coup de Covishield, et a promis de résoudre le problème dès que possible.

La réaction en ligne à la décision de l’UE a été accablante, avec de nombreux accuser Bruxelles des doubles standards et « racisme vaccinal ».

Quelque appelé il « discrimination, » et a demandé pourquoi l’UE différencierait une entreprise indienne réputée pour sa capacité de fabrication de vaccins des fabricants européens, alors que le tir a été « fait avec le transfert de technologie approprié de la société mère. »

Une autre décrit la démarche de l’UE en tant que « choquant, » notant : « Formalité inutile que SII doit spécialement appliquer, étant donné que les deux sont littéralement les mêmes », Pendant ce temps, un utilisateur de Twitter mentionné c’était clairement un « une décision politique » par Bruxelles, et celui qui a été « Franchement, très insultant.

D’autres ont tenu à souligner que le vaccin Covishield, approuvé par l’Organisation mondiale de la santé, et utilisé dans le monde entier, avait également été exporté au Royaume-Uni. « Ceci est pour Covishield, qui est approuvé et utilisé au Royaume-Uni et dans certains pays de l’UE, jusqu’à ce qu’ils l’arrêtent » une personne c’est noté, faisant référence au fait que cinq millions de vaccins AstraZeneca fabriqués en Inde avaient été exportés vers la Grande-Bretagne plus tôt dans la pandémie, bien que sans la marque Covishield.

L’UE avait tenté de combler le déficit de la production européenne d’AstraZeneca en s’approvisionnant directement auprès du SII, bien qu’il ne soit pas clair si un AstraZeneca de fabrication indienne était administré au sein de l’UE.

Le SII a maintenant déposé une demande d’autorisation pour que sa copie du vaccin AstraZeneca soit utilisée en Europe et donc incluse dans le programme de l’UE. L’Economic Times a rapporté que le ministère indien des Affaires étrangères avait soulevé la question auprès de l’EMA.

Un porte-parole d’AstraZeneca a déclaré qu’ils travaillaient pour assurer la « inclusion de Covishield comme vaccin reconnu pour les passeports de vaccination » dans l’UE.

