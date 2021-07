Les rencontres virtuelles ayant pris le relais pendant les blocages de Covid, une nouvelle recherche a révélé une dynamique intéressante se développant dans le scénario de rencontres en Inde. La recherche a montré comment la pandémie a changé diverses facettes de la datation, avec 48% des Indiens célibataires affirmant qu’il y a une « concentration accrue sur la personnalité plutôt que sur l’apparence de quelqu’un ».

L’enquête nationale commandée par la plate-forme de réseautage social Bumble, et menée par YouGov le mois dernier, révèle que 45% des célibataires indiens interrogés pensent que les rencontres virtuelles ou en ligne sont le moyen normal de sortir ensemble en Inde.

Les gens semblent également trouver des rendez-vous virtuels plus sûrs pour dialoguer avec quelqu’un qu’ils ont rencontré en ligne avant de décider de se rencontrer en personne. Selon les résultats, la raison la plus populaire (48 %) pour laquelle les Indiens célibataires interrogés aiment les rencontres virtuelles est qu’elles se sentent plus en sécurité que de rencontrer quelqu’un en personne pour la première fois. Environ les trois quarts (72 %) pensent qu’il est possible de tomber amoureux d’une personne en ligne qu’ils n’ont jamais rencontrée en personne. Beaucoup semblent également aimer le gain de temps et d’argent lors des rendez-vous virtuels, car ils n’ont qu’à être « à moitié glam » ou partiellement prêts pour un rendez-vous vidéo.

Bumble a également découvert que les gens se fréquentent maintenant plus intentionnellement qu’avant la pandémie – ils sont plus honnêtes sur ce qu’ils recherchent dans une relation, que ce soit quelque chose de décontracté ou de sérieux. En fait, 74% des Indiens célibataires interrogés estiment qu’il y a une diminution des comportements négatifs dans les fréquentations tels que les fantômes, la chapelure, la pêche au chat, entre autres.

Les problèmes de sécurité s’étendent-ils également au statut vaccinal ? L’enquête indique que la sécurité est toujours une priorité pour les Indiens célibataires.

Avec un déploiement plus large des vaccinations parmi les groupes d’âge plus jeunes en Inde, plus d’un sur trois (33%) des personnes interrogées ont de l’espoir de sortir ensemble en 2021, dit Bumble. Cependant, le statut vaccinal compte pour beaucoup, car 38% des personnes interrogées disent qu’elles n’iraient pas à un rendez-vous ou n’auraient pas de relations sexuelles avec quelqu’un qui n’a pas reçu le vaccin Covid. Beaucoup affirment également qu’ils sont plus conscients de la sécurité après la deuxième vague plus meurtrière de coronavirus, selon la récente enquête nationale.

De nombreux dateurs, y compris ceux de Bumble, incluent de plus en plus leurs préférences de réunion et d’autres informations liées à Covid sur leur biographie ou leur profil.

