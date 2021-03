Les gens se réunissent pour chanter et danser avec des instruments de musique, rendre visite à la famille et aux amis et partager de la nourriture et des boissons.

Également connue sous le nom de « festival des couleurs » et de « fête du printemps », la célébration signifie également le triomphe du bien sur le mal, l’arrivée du printemps et la fin de l’hiver, et est reconnue comme un jour de fête pour rencontrer les autres et réparer relations brisées.

