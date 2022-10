Les Indiens célèbrent Diwali avec des festivités, des lumières éblouissantes

NEW DELHI (AP) – Les Indiens ont célébré Diwali lundi alors que des lampes à huile en terre brillantes et des lumières éblouissantes et colorées illuminaient les maisons et les rues à travers le pays pour marquer la fête hindoue qui symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres.

Diwali, qui est une fête nationale dans toute l’Inde, est généralement célébrée en socialisant et en échangeant des cadeaux avec la famille et les amis. De nombreuses lampes à huile ou bougies en terre légère et des feux d’artifice sont allumés dans le cadre des célébrations. Le soir, une prière spéciale est dédiée à la déesse hindoue Lakshmi, qui est censée apporter chance et prospérité.

Avant les célébrations, les villes et villages du pays étaient ornés de lumières colorées. Des millions d’Indiens ont envahi les bazars bondés pour faire du shopping, ramenant la joie de Diwali qui a été atténuée au cours des deux dernières années en raison des restrictions liées aux coronavirus. Les marchés bourdonnaient de clients désireux d’acheter des fleurs, des lanternes et des bougies destinées à décorer les maisons et les bureaux.

Alors que le crépuscule tombait dimanche, plus de 1,5 million de lampes en terre ont été allumées et ont continué à brûler pendant 45 minutes à Ram ki Paidi, sur les rives de la rivière Saryu dans la ville septentrionale d’Ayodhya dans l’État de l’Uttar Pradesh, conservant le record du monde Guinness qu’il a établi l’année dernière. .

Un haut responsable du gouvernement, Nitish Kumar, a déclaré que plus de 22 000 volontaires, pour la plupart des étudiants, ont veillé à ce que les lampes brûlent pendant la durée prescrite pour battre le record de l’année dernière de 900 000 lampes à huile.

Les hindous croient que la divinité Lord Ram est née à Ayodhya, où il est revenu après 14 ans d’exil. Pour célébrer son retour, les gens allument des lampes en terre.

La ville sainte a été ornée de guirlandes avant l’événement et un spectacle de lasers et de feux d’artifice a illuminé ses ruelles et ses berges. Des milliers d’habitants ont également allumé des lampes dans leurs maisons et temples à travers la ville.

Le spectacle époustouflant le long des rives de la rivière Saryu a également été suivi par le Premier ministre Narendra Modi. Au milieu des chants d’hymnes religieux hindous, Modi a allumé une lampe en terre et a exécuté “aarti” – un rituel hindou coutumier qui consiste à agiter des lampes allumées devant une idole.

Plus tôt, Modi a offert des prières dans un temple tant attendu du dieu hindou Ram sur le site d’une mosquée Babri démolie du XVIe siècle à Ayodhya.

La mosquée Babri Masjid a été détruite par une foule hindoue avec des pioches et des pieds de biche en décembre 1992, déclenchant une violence massive entre hindous et musulmans qui a fait quelque 2 000 morts, pour la plupart des musulmans. Le verdict de la Cour suprême en 2019 a autorisé la construction d’un temple à la place de la mosquée démolie.

C’était la deuxième visite de Modi au temple depuis qu’il a posé les fondations en 2020 pour la construction du temple. Modi et son parti s’étaient depuis longtemps engagés à construire un temple à Ram où se dressait autrefois la mosquée de l’ère moghole, dans une controverse de longue date.

“Les idéaux de Lord Ram sont un phare pour les personnes qui aspirent à une Inde développée dans les 25 prochaines années”, a déclaré Modi lors de son discours là-bas.

Au cours des dernières années, les célébrations de Diwali sont teintées d’inquiétudes concernant la pollution de l’air, qui enveloppe généralement le nord de l’Inde sous un smog gris toxique à mesure que les températures baissent et que l’hiver s’installe.

Les problèmes de pollution du nord de l’Inde au début de l’hiver proviennent principalement des émissions des véhicules et du brûlage des chaumes des cultures pour défricher les champs. Mais le soir de Diwali, les gens ont également illuminé le ciel avec des pétards et sa fumée provoque un smog qui prend parfois des jours à se dissiper.

Certains États indiens, dont la capitale New Delhi, ont interdit la vente de feux d’artifice et imposé d’autres restrictions pour endiguer la pollution. Les autorités ont également exhorté les habitants à allumer des « crackers verts » qui émettent moins de polluants que les pétards normaux. Mais des interdictions similaires ont souvent été bafouées dans le passé.

Banerjee a rapporté de Lucknow, en Inde.

Cheikh Saaliq et Biswajeet Banerjee, The Associated Press