Cette semaine, l’Inde a suspendu ses vols depuis le Royaume-Uni après que des rapports de mutation virale aient fait surface en ligne. Le Royaume-Uni a signalé une version mutée de coronavirus parmi ses patients. La souche mutée du roman coronavirus serait 70% plus infectieux que celui qui a causé le coronavirus pandémie mondiale cette année.

La nouvelle survient après l’annonce du vaccin pour le coronavirus plus tôt ce mois-ci. Le développement a également incité les internautes à faire preuve de créativité et à partager des mèmes.

Un utilisateur a commenté, « #Coronavirus offre au Royaume-Uni un nouveau 4ème niveau et plus de larmes ce Noël … » Un autre utilisateur a commenté la décision du gouvernement britannique de garder ses frontières ouvertes malgré la pandémie. La personne s’est interrogée sur la vitesse à laquelle les pays interdisent les vols depuis le Royaume-Uni, tandis que le pays anglais a maintenu sa frontière ouverte aux autres pays lors du premier verrouillage.

Cet utilisateur a mentionné comment coronavirus avait prévu la surprise parfaite au moment où tout le monde pensait que 2020 mettrait fin à leur misère.

Les utilisateurs indiens ont sorti leur propre ensemble de mèmes Mirzapur et Gangs of Wasseypur pour décrire le coronavirus nouvelles de mutation.

Pour certains utilisateurs, cette nouvelle était juste coronavirus «nouvelle façon de célébrer la nouvelle année.

Certains internautes ont évoqué les mèmes du satiriste pakistanais emblématique Moin Akhter de son épisode Loose Talk et ont dit: « Je pense au vaccin # COVID19 pendant que les gens parlent de #mutation et # COVID20. »

Alors que pour certains Babu Rao de Hera Pheri a exprimé avec justesse leur réaction à la nouvelle.

Exprimant le dilemme des scientifiques, qui ont travaillé dur pour créer le vaccin, cet utilisateur a tweeté ceci:

Pour certains, la mutation à laquelle ils s’attendaient était dans Wolverine de Hugh Jackman, mais ce qu’ils ont obtenu était une mutation dans coronavirus .

The Mutation The Mutation

We want We get pic.twitter.com/FHfxRq2t6M

— BROSKI (@xDDDGuy) December 21, 2020