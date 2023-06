Les indices qui ont conduit les sauveteurs à quatre enfants perdus pendant 40 jours en Amazonie

Un soldat se tient devant l’épave du Cessna C206 qui s’est écrasé dans la jungle de Solano dans l’État colombien de Caqueta. Crédit: PA Les corps des trois adultes ont été retrouvés dans l’épave par des chercheurs militaires, dont le pilote du vol commercial Avianline Charter, deux semaines après l’accident. Un rapport a suggéré que les enfants étaient assis à l’arrière de l’avion, qui a subi moins de dommages lors de l’accident. Les quatre enfants étant portés disparus, une recherche de masse a été lancée, avant la découverte d’effets personnels, un biberon, des couches usagées, des fruits à moitié mangés et des empreintes de pas dans les zones proches du lieu de l’accident, entretenant l’espoir qu’ils seraient retrouvés. vivant. Depuis leur sauvetage, les enfants ont affirmé que leur mère, Magdalena Mucutui Valencia, avait en fait survécu pendant quatre jours après le crash du 1er mai. Le père de deux des plus jeunes enfants, Manuel Ranoque, a déclaré aux journalistes locaux que la mère des enfants aurait dit aux enfants de « s’en aller » et de quitter le site de l’épave pour survivre. La recherche dans un terrain de jungle vierge

« Nous les recherchons. Ne bougez pas plus loin, restez près d’un ruisseau ou d’un ravin. Faire du bruit. Faire de la fumée. Nous allons les sauver. Nous sommes à proximité. Ta grand-mère Fatima et ta famille te recherchent. Un biberon retrouvé lors de la recherche des quatre enfants perdus en Amazonie. Crédit: armée colombienne Le texte a été imprimé sur des milliers de dépliants rose vif en espagnol et dans la langue indigène des enfants, Uitoto, largués et distribués par les équipes de secours dans la zone de recherche. Au total, 10 000 tracts ont été largués dans la forêt dense depuis des hélicoptères à basse altitude, ainsi que 100 kits de survie contenant de la nourriture, des fusées éclairantes, de l’eau et des sifflets. Les haut-parleurs de l’hélicoptère ont également diffusé des messages vocaux enregistrés par leur grand-mère pour rassurer les enfants qu’une opération de recherche et de sauvetage était en cours. Les opérations de recherche se sont intensifiées environ trois semaines après l’accident lorsque l’armée a découvert une structure « improvisée » semblable à un abri maintenue par des élastiques à cheveux, avec des chaussures et des ciseaux également trouvés à proximité.

Plus de 160 soldats ont participé à la recherche, qui, selon les forces militaires, pourrait couvrir une zone d’environ 323 kilomètres carrés, soit 80% de la superficie de Bogota, une ville de 8 millions d’habitants. La confusion au sujet de la recherche est apparue lorsque le président Petro a affirmé le 18 mai dans un communiqué sur Twitter que les enfants avaient été retrouvés. « Après des recherches ardues par nos militaires, nous avons retrouvé vivants les quatre enfants qui avaient disparu après un accident d’avion à Guaviare. Une joie pour le pays », a déclaré Petro dans le tweet désormais supprimé. Il a ensuite présenté des excuses, rétractant la déclaration et affirmant que les communautés militaires et indigènes poursuivaient leur recherche inlassable « pour donner au pays les nouvelles qu’il attend ». Comment ils ont survécu

Après avoir d’abord survécu à l’accident mortel qui a tué leur mère, les enfants Mucutuy ont dû faire face à des conditions atroces dans l’une des forêts tropicales les plus épaisses et les plus intactes de l’ancienne jungle amazonienne. Les jaguars, les serpents et les moustiques habitent tous la région, tandis qu’une grande partie de la flore, des graines et des fruits est mortelle. Les anciens indigènes ont déclaré que la jungle était « en récolte », ajoutant que les enfants auraient également dû faire face à d’intenses tempêtes de pluie. Les enfants sont membres du groupe ethnique Huitoto, ce qui signifie qu’ils étaient mieux équipés que la plupart pour naviguer et survivre dans des conditions dangereuses. S’adressant aux médias colombiens, la tante des enfants a déclaré que la famille jouait souvent ensemble à un « jeu de survie » en grandissant. « Quand nous jouions, nous nous installions comme de petits camps », a déclaré Damarys Mucutuy. Elle a dit que Lesly, 13 ans, « savait quels fruits elle ne peut pas manger parce qu’il y a beaucoup de fruits vénéneux dans la forêt. Et elle savait s’occuper d’un bébé ».

L’expert indigène Alex Rufino a déclaré à BBC Mundo que les enfants se trouvaient dans « une jungle très sombre et très dense, où se trouvent les plus grands arbres de la région ». « C’est un domaine qui n’a pas été exploré. Les villes sont petites et elles sont à côté de la rivière, pas dans la jungle », a-t-il déclaré. La grand-mère maternelle des enfants, Fatima Valencia, a déclaré à l’Agence France-Presse que l’aînée, Lesly, avait une nature de « guerrière » et « prenait toujours soin » de ses frères et sœurs plus jeunes, tandis que leur grand-père a déclaré que les enfants de neuf et quatre ans -les vieux frères étaient très « habiles » à marcher à travers le terrain forestier. La rescousse Il y a près de deux semaines, le général colombien Pedro Sánchez a déclaré que ses forces s’attendaient à « 100% à les retrouver vivants ».

Le commandant du Commandement conjoint des opérations spéciales a déclaré que certains soldats avaient parcouru plus de 1 600 kilomètres lors de la recherche, ce qui, selon lui, était bien plus difficile que de rechercher « une aiguille dans une botte de foin ». L’un des quatre frères est emmené sur une civière d’un avion militaire qui a aidé au sauvetage. Crédit: PA « C’est comme trouver une minuscule puce dans un immense tapis qui se déplace dans des directions imprévisibles… les enfants sont en mouvement », a-t-il déclaré à l’époque. Lorsque d’autres empreintes de pas, susceptibles d’appartenir à Lesly, 13 ans, ont été découvertes au début du mois, à un peu plus de trois kilomètres au nord-ouest du site de l’accident, les espoirs ont de nouveau été ravivés. L’armée colombienne a annoncé vendredi la découverte des enfants, en publiant des photos d’un groupe de soldats avec les quatre enfants au milieu de la jungle.

Des scènes émotionnelles diffusées à la télévision colombienne ont montré des soldats de l’armée de l’air colombienne donnant des soins médicaux à l’intérieur d’un avion aux enfants survivants lors de leur transfert aérien à Bogota, où ils sont maintenant à l’hôpital réunis avec leur famille. Le président colombien, Gustavo Petro, accueille une infirmière qui s’occupe de l’un des quatre enfants dans un hôpital militaire de Bogota, en Colombie. Crédit: Bureau de presse présidentiel colombien « J’ai faim » et « ma mère est morte » sont parmi les premières choses que les enfants ont dites aux sauveteurs, ont rapporté les médias locaux. Le président Petro et la première dame Veronica Alcocer ont rendu visite aux enfants de l’hôpital militaire central de Bogota samedi, leur offrant des cadeaux et rencontrant leurs proches et leurs médecins. Manuel Ranoque, père des deux plus jeunes enfants autochtones qui ont survécu. Crédit: PA