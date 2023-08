Les indices PMI européens du mois d’août affichent une forte baisse

L’activité commerciale européenne s’est à nouveau contractée en août, à son plus bas niveau depuis novembre 2020.

L’indice composite flash des directeurs d’achat de la zone euro, publié mercredi, est tombé à 47,0 en août contre 48,6 en juillet. Cela a dépassé les attentes des économistes pour un chiffre de 48,8, selon Dow Jones.

Une lecture supérieure à 50 marque une expansion de l’activité, tandis qu’une lecture inférieure à 50 marque une contraction. Si l’on exclut les mois de pandémie, les derniers chiffres indiquent la lecture la plus basse depuis avril 2013.

Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank, a déclaré que le secteur des services de la zone euro « montre malheureusement des signes de ralentissement pour correspondre aux mauvaises performances de l’industrie manufacturière ».

En termes de répartition entre services et industrie, le premier est tombé à un plus bas de 30 mois à 48,3 et le PMI manufacturier a légèrement augmenté de 42,7 en juillet à 43,7 ce mois-ci.

« Compte tenu des chiffres PMI de notre PIB [growth] La prévision immédiate nous amène à la conclusion que la zone euro se contractera de 0,2 % au troisième trimestre », a ajouté Rubia.