Les indices Meghan Markle et le prince Harry ont choisi le nom de leur petite fille Lili des années plus tôt

MEGHAN Markle et le prince Harry ont annoncé hier la naissance de leur fille, Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor.

Mais les fans aux yeux d’aigle avaient déjà prédit que Meghan et Harry nommeraient leur fille Lilibet – et les indices remontent au jour où le couple s’est marié en 2018.

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Les fans ont prédit que Meghan nommerait sa fille Lilibet avant l’annonce Crédit : PA : Association de la presse

Le bouquet de mariée de Meghan contenait de manière significative des fleurs de muguet Crédit : Getty – Contributeur

Lors d’une promenade à Birkenhead, le prince Harry a demandé à une mère comment elle épelait le nom de sa fille, Lily Crédit : PA

Lilibet est un clin d’œil émouvant à son arrière-grand-mère la reine, que sa famille appelait affectueusement ce surnom.

Le couple a également honoré la défunte mère « bien-aimée » de Harry, la princesse Diana, avec le deuxième prénom du bébé.

En 2019, lorsque Meghan était enceinte de son premier-né Archie, le couple a fait allusion au nom qu’ils aimaient s’ils devaient avoir une fille.

En se promenant à Birkenhead en janvier 2019, la duchesse a révélé qu’elle était enceinte de six mois – mais qu’elle ne savait pas encore si elle avait un garçon ou une fille.

Mais on a entendu le prince Harry demander à une mère de la foule comment le nom de sa fille Lily était orthographié – qui est le nom que les Sussex ont maintenant appelé leur propre bébé.

À l’époque, Meghan avait insisté sur le fait qu’ils ne connaissaient pas le sexe de leur bébé, qui s’est avéré être le petit Archie.

Le couple est déjà parents d’Archie

La déclaration du couple dans son intégralité

Mais la question d’orthographe de Harry à Birkenhead est d’autant plus importante maintenant – car sa propre fille Lili est une variation unique du nom qu’il a demandé en 2019.

Et un autre indice qui a peut-être révélé le nom de l’adorable fille avant qu’elles ne découvrent qu’elles étaient enceintes est le bouquet de mariée que Meghan a tenu lors de son mariage,

Le magnifique bouquet de Meghan comprenait des fleurs cueillies à la main par le prince Harry et contenait des pois de senteur parfumés, du jasmin et surtout du muguet.

Et les jeunes mariés de l’époque se sont souvenus de feu Diana, princesse de Galles, lors de leur mariage en sélectionnant également des myosotis, ses fleurs préférées, pour le bouquet.

De la même manière, Harry et Meghan ont également gardé l’esprit de Diana vivant en donnant son nom à leur fille.

Le propre grand-père de la reine, le roi George V, l’appelait affectueusement « Lilibet » en imitant ses propres tentatives de dire Elizabeth.

Le doux surnom est resté et elle est devenue Lilibet dans sa famille à partir de ce moment.

Le duc d’Édimbourg a également appelé sa femme Lilibet, écrivant à sa belle-mère après leur mariage : « Lilibet est la seule « chose » au monde qui soit absolument réelle pour moi. »

En avril, les bookmakers n’avaient que 16 à 1 de chances que Harry et Meghan appellent leur fille Elizabeth du nom de son arrière-arrière-grand-mère.

Les fans en ligne, cependant, ont repris les indices, avec un écrit sur Reddit: « J’ai lu quelque part une prédiction selon laquelle ils pourraient utiliser Lily pour la reine à cause de son surnom d’enfance Lilibet.

Ce que l’on sait à ce jour :

« Et parce que le bouquet de mariage de Meghan est du muguet. Je pense que c’est vraiment adorable. »

Un communiqué publié sur leur site Web Archewell a déclaré hier: « Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili.

« Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

« Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille. »

Sa Majesté et la famille royale ont déclaré qu’ils étaient « ravis » de la nouvelle et ont rendu un hommage émouvant au couple et à leur petite fille.

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré: «La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d’une fille pour le duc et la duchesse de Sussex. «

Le duc et la duchesse de Cambridge ont tweeté : « Nous sommes tous ravis de l’heureuse nouvelle de l’arrivée de bébé Lili.

« Félicitations à Harry, Meghan et Archie. »

Harry et Meghan se sont mariés en mai 2018

Et le prince Charles et Camilla ont également écrit : « Félicitations à Harry, Meghan et Archie pour l’arrivée de bébé Lilibet Diana

« Je leur souhaite à tous bonne chance en cette période spéciale. »

Meghan et Harry n’ont pas encore publié de photo de leur fille chérie.

Le nouvel arrivant est le onzième arrière-petit-enfant de la reine, rejoignant le grand frère Archie et les enfants du prince William, George, Charlotte et Louis.

Lilibet est également le cinquième petit-enfant du prince Charles et fait d’Archie, qui a eu deux ans en mai, un grand frère pour la première fois.

Elle est maintenant huitième sur le trône – derrière son propre père, le prince Harry, l’oncle le prince William, le grand-père du prince Charles, ses cousins ​​et son frère aîné Archie.

Cette année a été exceptionnelle pour les bébés royaux après que la princesse Eugénie a accueilli un fils en août en février et que Zara Tindall a eu un garçon Lucas en mars.

La princesse Béatrice attend son premier enfant, qui sera le 12e arrière-petit-enfant de la reine, à l’automne.

La fille unique de Harry et Meghan est la plus ancienne royale de la lignée actuelle à être née à l’étranger.

Son arrivée a poussé le prince Andrew, né deuxième du rang en 1960, à la neuvième place.

Le bébé n’a pas le droit, à ce stade, d’être un SAR ni une princesse en raison des règles énoncées il y a plus de 100 ans par George V.