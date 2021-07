Les indicateurs techniques clignotent en rouge. Pourquoi vous ne devriez pas vous inquiéter.

Les vétérans du marché boursier adorent dire « la tendance est votre amie, jusqu’à ce qu’elle se termine ». Et certains investisseurs craignent que cela ne se réalise bientôt, même avec Wall Street à des niveaux record.

Un changement s’est produit sous la surface du marché boursier ces derniers mois, ce qui signifie que les sommets historiques des actions pourraient être menacés, selon les analystes.

Les observateurs de Wall Street soulignent cette préoccupation : moins d’actions font partie du rallye du marché, qui est souvent considéré comme un signe d’avertissement pour les investisseurs.

A quoi cela ressemble-t-il? Prenons, par exemple, que le pourcentage d’actions ordinaires du NYSE s’échangeant au-dessus de leurs moyennes mobiles sur 30 jours est tombé à 45% le 2 juillet, contre 83% le 7 mai, selon Lowry Research, un service de conseil technique.

Cela suggérerait des fluctuations pour les actions dans les mois à venir, selon les analystes.

La bourse va-t-elle souffler ? :Voici à quoi pourrait ressembler la seconde moitié de 2021 pour vos investissements de retraite

Les actions affichent un record sous Biden : Voici ce qui pourrait arriver ensuite

Cela signifie-t-il donc des ennuis pour votre pécule?

Pas nécessairement. Alors ne paniquez pas tout de suite.

Au contraire, le marché boursier est resté résilient malgré les inquiétudes concernant les effets économiques de la propagation de la variante du coronavirus Delta et les inquiétudes quant à la réaction de la Réserve fédérale à la hausse de l’inflation, selon les analystes.

Jusqu’à présent, le S&P 500 s’est redressé de 90 % depuis les profondeurs de ses creux pandémiques. Toute faiblesse pourrait présenter une opportunité de ramasser plus d’actions à des prix inférieurs, ou vous pourriez au moins maintenir vos comptes de retraite, disent les gestionnaires de fonds.

Même si la tendance cesse d’être votre amie, ne devenez pas votre pire ennemi en laissant l’émotion dicter vos investissements.

Je me souviens quand les actions ont fortement chuté en octobre 2018 en raison des inquiétudes concernant l’état de l’expansion mondiale. Les échanges ont été agités les mois suivants, puis les actions ont plongé en décembre, poussant le S&P 500 au bord d’un marché baissier avec une baisse de près de 20 % par rapport à son sommet.

Certains investisseurs ont paniqué, mais les marchés se sont rapidement rétablis au cours des semaines suivantes et ont effectué un revirement spectaculaire après la vente massive. Un analyste avec qui j’ai parlé à l’époque a déclaré que la correction s’était accumulée pendant des mois, mais qu’elle avait finalement été de courte durée. Lorsque leurs émotions étaient vives, j’avais des amis qui ont retiré quelques actions qu’ils possédaient. Mais ils l’ont vite regretté une fois que les actions ont repris pied.

Il peut y avoir des bosses en cours de route, mais restez assis

C’est maintenant qu’une tête froide vous aidera à penser de manière contre-intuitive.

« Vous voulez être le plus avide et le plus avide d’acheter des actions lorsque les prix sont en baisse plutôt que lorsque les prix sont en hausse », explique Sam Stovall, stratège en chef des investissements à la société de recherche en investissement CFRA. « Vous feriez mieux d’acheter que de renflouer. »

Pour les épargnants de retraite à long terme, l’histoire suggère qu’il vaut mieux rester stable, a ajouté Stovall.

C’est vrai pour Courtney John, 33 ans, directrice des loisirs communautaires pour la ville de Saint Paul, Minn.

Elle et son mari Spencer, un chiropraticien, ne s’inquiètent pas des rebondissements que le marché pourrait apporter cette année. Ils investissent sur le long terme et ils ont versé leurs chèques de relance dans leurs Roth IRA au cours de la dernière année. Ils ont tous deux un régime de retraite d’employeur auquel ils cotisent également.

Bien qu’ils réduisent la dette des prêts étudiants, ils ont tous deux bénéficié d’un sursis dans les paiements des prêts étudiants fédéraux pendant la pandémie et ont pu obtenir un taux hypothécaire bas l’automne dernier pour la maison de leurs rêves.

Donc, pour l’instant, ils ne prêtent pas attention aux fluctuations quotidiennes des marchés boursiers.

« Nous n’avons que la trentaine. Nous avons des décennies pour monter sur le navire », ditJohn, qui continue de verser des cotisations automatiques à ses comptes de retraite. « Si quelque chose devait arriver, nous avons beaucoup de temps pour le rattraper. »

Où se trouve le marché

Le S&P 500, l’indice de référence utilisé pour la plupart des fonds communs de placement, a récemment enregistré dix sommets de clôture record en l’espace de 12 jours de bourse, ce qui est généralement rare au cours du dernier demi-siècle, selon Bespoke Investment Group.

Cela pourrait être de bon augure pour Wall Street plus tard cette année. Après que les actions aient atteint de nouveaux sommets dans des grappes comme celle-ci, les rendements médians au cours des six et douze mois suivants étaient respectivement de 5,5% et 14,4%, selon les données sur mesure.

Les observateurs du marché, cependant, soulignent un problème plus large : moins d’actions atteignent de nouveaux sommets.

Alors pourquoi s’en soucier ? En général, l’ampleur du marché, ou le nombre d’actions participant au rallye, reste solide à long terme.

Comment savons nous? Ce qu’on appelle la moyenne mobile sur 200 jours calcule le prix moyen des actions sur cette période. Plus de 90 % des actions du S&P 500 se négocient actuellement au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. C’est un nombre moins irrégulier et il prend du recul et signale à quoi les choses ressemblent de plus haut.

Les mesures à plus court terme, cependant, racontent une histoire différente et suggèrent une faiblesse dans les mois à venir.

Par exemple, seulement 31 % des 147 sous-secteurs du S&P 1500, qui couvre plus de 90 % de la capitalisation boursière totale du marché boursier américain, se sont négociés au-dessus de leur moyenne sur 50 jours jusqu’à jeudi, contre 90 % en mai. 7, données de Lowry Research montre.

Moins de nouveaux sommets parmi les actions sont comme un canari dans une mine de charbon : ils sont un signal de la façon dont les conditions du marché peuvent changer. Cela implique qu’une baisse du marché boursier pourrait approcher, selon les analystes.

Alors, à quand un plus grand repli ?

Jusqu’à mardi, cela fait 293 jours civils que le S&P 500 n’a pas baissé de 5% ou plus, selon le CFRA. Cela va à l’encontre d’une tendance historique. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la moyenne est de 178 jours calendaires.

Le marché boursier connaît généralement environ trois baisses de plus de 5 % par an en moyenne. Cela rend le marché plus vulnérable à court terme suite à certains signes de complaisance des investisseurs, selon les analystes.

Personne ne sait avec certitude quand aura lieu la prochaine baisse significative, mais les soi-disant « techniciens » du marché surveillent ces indices pour évaluer quand la tendance pourrait commencer à changer.

Le manque d’ampleur du marché boursier inquiète certains analystes à court terme. Si seule une poignée de secteurs stimulent la progression du marché, les analystes deviennent alors plus sceptiques quant à la trajectoire du marché.

Si vous avez une voiture tirée par 20 chevaux, elle a plus de chances d’aller plus vite et plus loin qu’une voiture tirée par seulement deux chevaux, a expliqué Stovall.

Les secteurs financier, industriel et des matériaux, qui se sont démarqués plus tôt cette année, ont connu des difficultés ces derniers temps tandis que la technologie, gagnante de l’économie au foyer, a gagné du terrain après avoir faibli ces derniers mois après que les investisseurs se soient détournés des actions de croissance plutôt pour les entreprises de valeur.

Big Tech représente une part démesurée du S&P 500, et la performance des plus grandes actions peut avoir un effet disproportionné sur l’indice. Mais la technologie qui ouvre la voie n’est pas nécessairement une mauvaise chose à long terme, selon Willie Delwiche, stratège en investissement à la société d’études de marché All Star Charts.

« Ce n’est pas un problème lorsque la technologie mène plus haut le marché au sens large », déclare Delwiche. « C’est un problème si le reste du marché boursier ne suit pas. »

À l’heure actuelle, les secteurs défensifs du marché boursier, tels que les services publics et les biens de consommation de base, ne mènent pas la charge. Ces types de soi-disant actions de sécurité ont des versements de dividendes réguliers, qui deviennent plus attrayants en période d’incertitude économique.

S’ils poussaient actuellement le marché à la hausse, ce serait généralement un signal d’alarme, a ajouté Delwiche.

Les actions devraient profiter de la reprise économique

Certes, un marché baissier, ou une baisse d’au moins 20 % par rapport aux sommets records, n’est probablement pas de si tôt, selon les analystes.

Le marché boursier devrait continuer à grimper au second semestre 2021 et au-delà à mesure que l’économie se remet de la pandémie. Cette expansion est propulsée par un marché du logement solide, des dépenses de consommation robustes, des bénéfices des entreprises meilleurs que prévu, un marché de l’emploi en voie de guérison et un soutien politique sans précédent de Washington et de la Réserve fédérale.

À ce stade, les chocs en cours de route ne sont pas surprenants pour les analystes, car le marché réagit aux tensions entre une meilleure croissance économique et des bénéfices des entreprises et les inquiétudes concernant la hausse des impôts et la hausse des taux d’intérêt, selon les analystes.

Bien que la Fed ait signalé qu’une inflation plus élevée serait probablement temporaire, les investisseurs craignent de plus en plus que la banque centrale augmente les coûts d’emprunt plus tôt que prévu, ce qui pourrait accroître la volatilité du marché. L’indice des prix à la consommation de juin a montré que l’inflation augmentait à son rythme le plus rapide en plus d’une décennie.

La deuxième année d’un marché haussier a également tendance à être plus agitée, avec des rendements positifs mais modérés et des reculs périodiques. En remontant à 1957, le rendement moyen la première année d’un marché haussier est de 43,3%, contre 13,3% la deuxième année, selon Truist Wealth.

Pour l’avenir, les techniciens surveillent la ligne de baisse anticipée du NYSE, un indicateur qui suit le nombre d’actions en hausse moins le nombre en baisse chaque jour. Il a récemment signalé que moins d’actions atteignaient de nouveaux sommets.

Mais il y a une lueur d’espoir : moins d’actions ont enregistré de nouveaux creux la semaine dernière. Et c’est un signe positif car les problèmes commencent lorsqu’il y a plus de nouveaux creux que de nouveaux sommets, selon Delwiche.

«Nous constatons une absence de force, pas une émergence soutenue de faiblesse», déclare Delwiche. « Le nombre d’actions atteignant de nouveaux creux n’augmente pas, ce qui est un signe que le marché pourrait se remettre en marche. »

Que devrais tu faire?

Comme l’a dit un jour George Constanza : Faites le contraire. Donc, si les actions baissent, augmentez votre exposition à celles-ci, dit Stovall.

Pour les titulaires d’une retraite à long terme, l’histoire suggère qu’il vaut mieux rester assis, a-t-il ajouté.

Delwiche est d’accord.

«Il y a des moments où vous voudrez peut-être acheter des actions de manière agressive et d’autres moments où vous voudrez peut-être vendre des actions. Ensuite, il y a des moments où vous ne faites rien et allez à la pêche », explique Delwiche. « C’est la troisième fois. »

Et Courtney Johns prend cela à cœur.

« Je suis très de type A et névrosé. Alors j’apprends maintenant dans la trentaine que je ne peux pas tout contrôler », dit-elle. « Pour moi, ne pas prêter beaucoup d’attention à ce que fait le marché boursier, c’est prendre soin de moi. J’ai déjà tellement d’autres choses à obséder.