Les indicateurs de matières premières pourraient signaler une tendance haussière soutenue

De nombreuses personnes n’en savent peut-être pas beaucoup plus sur cet investissement quelque peu opaque que ce qu’elles ont appris dans le film « Trading Places » de 1983, dans lequel les personnages interprétés par Eddie Murphy et Dan Aykroyd ont renversé la situation contre des courtiers corrompus cherchant à accaparer le marché du jus d’orange concentré congelé. Bien que cette satire soit naturellement tirée par les cheveux, elle démontre néanmoins la nature changeante des mouvements des prix des matières premières et l’importance d’investir de manière tactique.

Mais pour les investisseurs individuels désireux d’apprendre les bases et d’accepter la volatilité, une allocation judicieuse peut avoir du sens. Cela peut diversifier les portefeuilles traditionnels d’actions et d’obligations, se protéger contre le risque géopolitique et se protéger contre une inflation soutenue.

Les prix ont atteint fin 2021 leur plus haut niveau depuis 20 ans, puis ont fortement chuté. En juillet, le cuivre a considérablement augmenté par rapport au plus bas de mai de cette année et, bien qu’il ait hésité depuis, il semble désormais prêt à suivre une tendance à la hausse dans les mois à venir, à moins d’un catalyseur baissier important tel que une récession (largement annoncée depuis plus d’un an maintenant mais qui se manifeste avec la ponctualité de Godot).

Le cuivre est utilisé dans une myriade de produits de consommation et industriels – une gamme qui s’élargit avec l’électrification de tout, des tondeuses à gazon aux toilettes, en passant par l’essor des véhicules électriques et la croissance des parcs solaires et éoliens. La demande croissante de cuivre tend à précéder l’augmentation des ventes d’une large gamme de produits et, dans une certaine mesure, la croissance économique.

Le cuivre est le principal indicateur. Ce métal hautement conducteur est connu parmi les négociants en matières premières sous le nom de King Copper car sa performance a toujours été un indicateur pour l’ensemble de la catégorie des métaux et pour les matières premières en général. Il est également connu sous le nom de Dr Copper, comme s’il s’agissait d’un métal titulaire d’un doctorat en économie, car ses performances sont souvent prédictives des changements dans la production économique nationale et mondiale.

Puis, fin 2022, jusqu’au premier semestre de cette année, le brut a grimpé et, après quelques hésitations à la baisse, a continué à prendre de l’ampleur et à briser sa moyenne mobile de 200 jours plus tôt cet été en atteignant 79 dollars le baril. À la mi-août, le benchmark West Texas Intermediate (WTI ) a réalisé sept semaines consécutives de gains, atteignant 84,89 $. Ce type de tendance a toujours eu tendance à présager des performances positives durables, un bon signe pour le reste de 2023.

Les prévisions actuelles élevées pour le cuivre reflètent des perspectives positives pour les entreprises qui extraient et traitent d’autres métaux et minéraux utilisés dans les batteries de véhicules électriques, notamment l’aluminium, le lithium, le cobalt, le manganèse, le nickel et le fer, ainsi que pour les matériaux industriels en général.

Les ventes de la réserve stratégique américaine de pétrole, désormais épuisée, semblent avoir pris fin, et la guerre entre la Russie et l’Ukraine continuera d’entraver les expéditions depuis le port russe de Novorossiysk (où est expédié environ 2 % du pétrole mondial). Le scénario actuel est donc celui d’une offre limitée et d’une demande élevée et soutenue.

Au lieu des ETN, la plupart des investisseurs individuels ont généralement intérêt à investir directement via des fonds négociés en bourse, de préférence ceux qui ne sont pas substantiellement exposés aux contrats à terme. Les exemples qui valent actuellement le détour incluent le VanEck Natural Resources ETF (HAP), offrant une exposition substantielle à l’énergie et aux matériaux, et VanEck Agribusiness ETF (MEUGLEMENT ), avec des participations importantes dans les produits et services agricoles. Pour ceux qui sont préparés à une exposition aux contrats à terme, Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC ) détient des avoirs dans diverses matières premières fortement négociées.

Les actions individuelles à considérer comprennent désormais : Southern Copper Corp. (SCCO ); Freeport-McMoRan (FCX ), le cuivre, l’or, le molybdène et l’argent ; Chevron Corp.CVX ); Schlumberger (SLB ), services pétroliers ; La société mosaïque (MOS ) et CF Industries Holdings (FC ), engrais; Deere & Co. (DE ), machines agricoles; et Archer-Daniels-Midland Co. (SMA ), le stockage et la transformation agricoles.

Dans le cas des matières premières, les investisseurs doivent être prêts à ignorer les baisses qui pourraient survenir peu de temps après l’achat. Les décisions d’achat doivent refléter la conviction nécessaire pour conserver le titre dans un contexte de volatilité.

— Par Dave Gilreath, planificateur financier agréé et associé/CIO, et Seth Hickle, gestionnaire de portefeuille de produits dérivés, Sheaff Brock Investment Advisors et sa branche institutionnelle, Innovative Portfolios