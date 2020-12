Les Indians de Cleveland abandonneront le nom de leur équipe après 105 ans et d’innombrables protestations de fans et de groupes amérindiens, selon un rapport.

La franchise Major League annoncera dès la semaine prochaine qu’elle s’éloignera du label critiqué comme raciste, a rapporté dimanche soir le New York Times.

Cela fait suite à la décision de l’équipe de football de Washington en juillet de cesser d’utiliser le nom de Redskins.

On ne sait pas quel sera le nouveau nom de l’équipe et si elle prendra des mesures au-delà de la transition.

Le remplacement du nom d’une franchise sportive majeure est un changement très coûteux en raison des nouveaux uniformes, marchandises et enseignes de stade qui doivent être remplacés.

Cleveland a également l’une des histoires les plus historiques de la Ligue majeure.

Une source a déclaré au New York Times que Cleveland prévoyait de conserver les noms et les uniformes des Indiens pour la saison 2021 et que le passage à une nouvelle identité débutera en 2022.

L’équipe a commencé à s’éloigner de son identité indienne lorsqu’elle a cessé d’utiliser sa mascotte, le chef Wahoo.

D’autres grandes organisations sportives, dont les Chiefs de Kansas City, les Blackhawks de Chicago et les Braves d’Atlanta, ont insisté sur le fait qu’un changement de nom ne figurait pas dans leurs plans.

