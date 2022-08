Les Independent Spirit Awards rendent les récompenses d’acteur non sexiste en 2023

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les Film Independent Spirit Awards présenteront désormais des catégories d’acteurs de cinéma et de télévision non sexistes avant leur émission de 2023.

En plus des nouvelles conditions, et “en réponse à la hausse des coûts de production”, l’organisation à but non lucratif a également relevé son plafond budgétaire de près de 8 millions de dollars à 30 millions de dollars, a annoncé mardi l’organisation.

“Nous sommes ravis de rejoindre les autres festivals et remises de prix qui se déplacent déjà pour célébrer le grand jeu d’acteur sans référence au genre”, a déclaré Josh Welsh, président de Film Independent, dans un communiqué.

“Nous sommes également heureux d’accueillir des artistes non binaires dans les Spirit Awards sans les forcer à choisir de s’identifier en tant qu’homme ou femme.”

Welsh a ajouté: “De plus, cela fait longtemps que nous n’avons pas augmenté considérablement la limite budgétaire d’éligibilité. Ce nouveau plafond nous permet de continuer à célébrer la même ampleur de travail que nous avons faite dans le passé.”

Les Spirit Awards récompensent les films indépendants à petit budget et sont connus pour leur cérémonie étoilée et libre qui fait partie de la saison des récompenses menant aux Oscars.

Il rejoint plusieurs organisations de récompenses de premier plan qui ont opté pour des récompenses non genrées, notamment les Grammys, les Gotham Awards et les MTV Movie & TV Awards.

Les catégories de films comprendront désormais “Meilleure performance principale”, “Meilleure performance de soutien” et “Meilleure performance révolutionnaire”.

Les catégories de récompenses télévisuelles incluent “Meilleure performance principale dans une nouvelle série scénarisée” et un nouveau prix pour “Meilleure performance de soutien dans une nouvelle série scénarisée”. Dix nominés sont désignés pour chaque catégorie.

L’augmentation de l’admissibilité de 22,5 millions de dollars à 30 millions de dollars pour une production cinématographique vise à reconnaître l’augmentation des coûts de réalisation des films.

Le plafond budgétaire du prix John Cassavetes, remis au scénariste, réalisateur et producteur d’un film, a également doublé, passant de 500 000 $ à 1 million de dollars.

Film Independent a également fixé la date de son prochain spectacle au 4 mars 2023, le week-end précédant les Oscars le 12 mars.

Les nominations de films pour les Spirit Awards 2023 seront annoncées le 22 novembre tandis que les nominations à la télévision seront publiées le 13 décembre.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.