Il y a trois ans, alors qu’elle acceptait le trophée de la meilleure actrice pour «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» aux Independent Spirit Awards, Frances McDormand a mentionné toutes les personnes avec lesquelles elle espérait travailler ensuite. Puis elle a regardé quelqu’un dans le public. « Chloe? » elle a dit.

Peu de gens le savaient à l’époque, mais elle désignait la réalisatrice Chloé Zhao, qui avait été célébrée plus tôt lors de la cérémonie de son deuxième film, «The Rider». À cette époque, McDormand venait de rencontrer Zhao à propos de la réalisation d’un petit long métrage indépendant que McDormand prévoyait de produire et de jouer. Et jeudi soir, le film qu’ils ont réalisé ensemble, «Nomadland», a remporté les honneurs aux Independent Spirit Awards de cette année.

Cela continue le parcours du mastodonte du drame routier doux à travers la saison des récompenses, où il a remporté presque tous les prix majeurs disponibles, y compris les plus grands honneurs de la Producers Guild, de la Directors Guild et des Golden Globes. Il entre aux Oscars dimanche en tant que favori décidé.

Zhao a également remporté le Independent Spirit Award du meilleur réalisateur, devenant ainsi la quatrième femme à le faire. Si elle gagne aux Oscars, comme elle s’y attendait, elle ne deviendra que la deuxième femme à remporter ce trophée depuis la réalisatrice de «The Hurt Locker» Kathryn Bigelow en 2010.