Les inculpations de Donald Trump ont-elles boosté ses résultats dans les sondages ?

Les comparutions de Donald Trump la semaine dernière devant un tribunal civil, où il est accusé d’avoir gonflé la valeur de son portefeuille immobilier, ont été typiquement provocatrices, puisqu’il a déclaré aux journalistes que ses problèmes juridiques étaient une aubaine pour sa campagne présidentielle de 2024.

En plus du procès civil intenté par la procureure générale de New York, Letitia James, Trump fait face à 91 chefs d’accusation au niveau fédéral et étatique dans le cadre de quatre actes d’accusation, qu’il nie tous.

Alors que les procès fédéraux n’ont pas encore commencé, Trump a affirmé que chacune de ses inculpations avait contribué à ses résultats dans les élections présidentielles de 2024. Les sondages primaires républicains montrent qu’il devance d’environ 40 points le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.

Un extrait de Trump s’exprimant devant le tribunal, partagé sur TikTok lundi dernier et visionné depuis plus de 1,3 million de fois, le montrait en train de dire : « Si je n’étais pas en tête dans tous les sondages ou si je ne me présentais pas, je ne l’aurais pas fait. aucun de ces cas.

L’ancien président Donald Trump à la Cour suprême de l’État de New York, le 4 octobre 2023, à New York. Trump a affirmé que chacune de ses inculpations avait fait grimper ses chiffres dans les sondages.

Spencer Platt/Getty Images



« Je ne vous verrais pas ce matin, alors nous irons voir notre juge voyou, et nous écouterons cet homme, et je pense que la plupart des gens comprennent. Les gens comprennent, je peux vous le dire, électeurs. Je comprends parce qu’à chaque fois qu’ils me donnent un faux acte d’accusation, je monte dans les sondages et cela n’est jamais arrivé auparavant. »

On ne sait pas clairement à quels sondages spécifiques il fait référence.

Tout au long de l’année, des agrégateurs de sondages tels que FiveThirtyEight et Real Clear Politics ont suivi la position de Trump dans la course au Parti Républicain, sa position face à Joe Biden dans une hypothétique élection présidentielle et sa faveur parmi les Américains.

Trump a fait face à quatre inculpations cette année : le 30 mars pour des accusations de « silence » à Manhattan ; le 8 juin pour avoir prétendument manipulé des documents classifiés ; le 1er août à Washington, DC, concernant l’ingérence électorale ; et le 24 août en Géorgie pour des accusations de racket et d’ingérence électorale.

Pour examiner tout impact potentiel de la moyenne des sondages, Semaine d’actualités a comparé les notes globales moyennes de Trump avant chaque inculpation avec celles d’une semaine et deux semaines après son inculpation.

La comparaison des données suggère que les sondages sur Trump ont connu une hausse après sa première inculpation – à cause de prétendus paiements « d’argent secret », mais que l’augmentation ne s’est pas répétée après chaque inculpation ultérieure.

Les sondages changent pour de nombreuses raisons. Cette analyse des données n’évalue pas les raisons des changements.

Semaine d’actualités a contacté un représentant de Trump par courrier électronique pour obtenir ses commentaires.

Comment les sondages GOP de Trump ont changé

Si l’on regarde la semaine qui a suivi le premier acte d’accusation dans l’affaire du secret, les chiffres de Trump dans la course aux primaires du Parti républicain ont clairement augmenté. Sept jours après avoir été inculpé, Real Clear Politics a déclaré que ses résultats dans les sondages primaires avaient augmenté en moyenne d’environ six points, passant de 45,7 pour cent le 29 mars à 52,0 pour cent le 7 avril. La note n’a pas changé de manière significative la semaine suivante. FiveThirtyEight a enregistré un bond initial plus modeste, passant de 46,8 % le 29 mars à 51,9 % le 7 avril. Cependant, une semaine plus tard, son score a augmenté, obtenant près de 2 points de pourcentage supplémentaires le 14 avril. DeSantis était presque au coude à coude avec Trump à la mi-février, selon les sondages, mais fin mars, les chiffres de DeSantis ont commencé à diminuer fortement.

Le 7 juin, date précédant les accusations liées aux documents classifiés de Mar-a-Lago, Real Clear Politics a rapporté que le taux d’approbation primaire moyen de Trump était de 54 pour cent ; FiveThirtyEight a enregistré 52,8 pour cent. Dans la semaine qui a suivi l’acte d’accusation, Real Clear a signalé une perte de 2 points de pourcentage ; il ne retrouvera son soutien de 54 pour cent que le 10 août. FiveThirtyEight a fait état d’une baisse de 0,2 point de pourcentage, sans véritable changement clair de fortune avant la fin du mois.

Après que Trump ait été inculpé le 1er août pour ingérence dans les élections fédérales, FiveThirtyEight a signalé une hausse et une baisse de 0,2 point de pourcentage en sept et 14 jours par rapport à sa moyenne des sondages précédents. Real Clear Politics a rapporté la tendance inverse ; par rapport à la veille de l’inculpation, Trump a vu sa moyenne baisser de 0,3 point de pourcentage au cours des sept jours qui ont suivi son inculpation. Le 15 août, ce montant avait augmenté d’autant par rapport à sa cote avant l’inculpation.

Les accusations de Trump en Géorgie ont précédé une baisse des notes. La veille de son inculpation, FiveThirtyEight a enregistré un soutien moyen de 55,8 pour cent ; le 28 août, il était de 52,6 pour cent, pour revenir à 56,6 pour cent le 4 septembre. Real Clear Politics n’a pas constaté une telle reprise, la moyenne de Trump étant passée de 54,8 pour cent à 53 pour cent dans la semaine qui a suivi son apparition dans le comté de Fulton. Il a récupéré 0,4 point de pourcentage sept jours plus tard, mais il lui a fallu encore plusieurs jours avant de récupérer les points qu’il avait perdus.

Dans l’ensemble, Trump a constaté une augmentation de ses chiffres depuis sa première accusation. FiveThirtyEight a enregistré une hausse de près de 12 points de pourcentage de son classement moyen aux primaires du GOP depuis mars 2023, à 58,7 % actuellement. Real Clear Politics a enregistré une hausse similaire, faisant état d’un soutien moyen de 57,4 pour cent au moment de la publication.

Le président Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis à l’aéroport international du sud-ouest de la Floride à Fort Myers le 16 octobre 2020. Trump mène largement DeSantis dans les sondages présidentiels de 2024.

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images



Real Clear Politics et FiveThirtyEight ont fourni des moyennes de sondages tout au long de l’année. Les moyennes incluent des sondages provenant d’un large éventail d’enquêtes, plutôt que de suivre les changements dans des sondages à données comparables. FiveThirtyEight décrit sa méthodologie en détail, évitant les tailles d’échantillon particulièrement grandes, limitant les valeurs extrêmes, supprimant les sondages qui se chevauchent auprès des sondeurs individuels,

Semaine d’actualités a contacté Real Clear Politics pour obtenir une copie de sa méthodologie de sondage.

Comment la faveur de Trump a changé

Les inculpations de Trump n’ont entraîné aucune amélioration notable dans ce que les Américains pensent de lui. Sa préférence, selon les analystes, a essentiellement tourné autour de lui tout au long de l’année 2023, les Américains désapprouvant systématiquement Trump à hauteur d’environ 52 % contre 56 %.

Trump pourrait, bien sûr, justifier ses affirmations concernant l’augmentation des actes d’accusation en invoquant des sondages individuels. Par exemple, un sondage Fox News réalisé après son inculpation en Géorgie a montré une augmentation de 10 points de pourcentage de ses notes primaires républicaines, par rapport aux résultats enregistrés avant l’annonce.

Quant aux résultats de la course théorique Trump contre Biden à la présidentielle de 2024, la compétition a été au coude à coude, les actes d’accusation n’offrant aucun avantage clair à l’ancien président.

Ce que disent les analystes

Thomas Gift, directeur du Centre de recherche sur la politique américaine de l’University College London, a déclaré : Semaine d’actualités que la hausse globale des résultats des sondages de Trump ne peut pas être « rattachée de manière précise et temporelle à chaque poursuite spécifique ».

« Depuis le début des inculpations contre Trump, il y a une tendance positive évidente dans la popularité de Trump parmi les électeurs républicains », a déclaré Gift. « Pour moi, cela est globalement cohérent avec les actes d’accusation qui ont aidé Trump auprès de l’électorat des primaires.

« Mais il n’est pas nécessairement vrai que chaque inculpation successive, prise isolément, a soutenu Trump dans les sondages. Il s’agit plus d’un effet général que d’un effet qui peut être rattaché de manière précise et temporelle à chaque poursuite spécifique. »

Le professeur Lonna Atkeson, experte en sciences électorales au Collège des sciences sociales et des politiques publiques de l’Université d’État de Floride, a soutenu qu’il faudra peut-être beaucoup plus tard dans la campagne avant que les attitudes ne changent à l’égard de ses crimes présumés.

« Habituellement, les actes d’accusation et les condamnations comptent, et on pourrait penser que dans une campagne électorale générale où ces problèmes sont devenus des problèmes, ce qui se produirait, ils auraient des conséquences négatives, en supposant qu’ils soient considérés comme légitimes », a déclaré Atkeson. Semaine d’actualités. « Est-ce que l’élection dépendra de la véracité des actes d’accusation ? »

D’autres candidats à la présidentielle ont déjà été confrontés à des problèmes juridiques. Avant les audiences du Sénat du Watergate, le président Richard Nixon bénéficiait d’une cote de popularité au milieu des années 60, qui a rapidement chuté à mesure que les Américains en apprenaient davantage sur ses crimes et que les enquêtes du Congrès se déroulaient en direct, selon une étude de Pew.

Le président Bill Clinton n’a toutefois constaté que peu d’impact sur sa popularité pendant et après sa destitution, a rapporté Pew. Comme Trump, a déclaré Atkeson Semaine d’information, Clinton a fait valoir que les accusations portées contre lui étaient politiquement motivées.

« Donc, beaucoup dépend de la façon dont [Trump’s indictments] se jouera au tribunal, et grâce à cela à la télévision, les électeurs pourront voir et déterminer, au moins, en partie, selon leurs propres perceptions », a déclaré Atkeson.

« Deuxièmement, il est important que les élites républicaines se retournent contre l’ancien président ou qu’elles restent avec lui. [former New Jersey Governor Chris] Christie est fermement opposée à M. Trump. Ce n’est pas assez. Si le message du Parti républicain est la corruption de la justice et que cela est renforcé par un cirque devant les tribunaux, eh bien, vous pouvez voir à quel point les choses sont incertaines et pourraient se dérouler différemment. »

L’ancien président Donald Trump assiste au troisième jour de son procès pour fraude civile à New York le 4 octobre 2023. Malgré ses multiples inculpations, les sondages d’opinion de Trump auprès des électeurs républicains restent cohérents.

ANGELA WEISS/AFP via Getty Images



Il y a peu de preuves dans les sondages que les inculpations de Trump ont nui à ses chances en 2024, ce qui est « assez remarquable », selon le professeur David C. Barker, directeur du Center for Congressional and Presidential Studies à l’American University.

« Mais la raison en est assez simple », a-t-il déclaré. Semaine d’actualités. « En ces temps polarisés où aucune information n’est considérée comme crédible à droite si elle émane de sources d’autorité traditionnelles [the press, academia, the scientific community] », tous les actes d’accusation sont considérés comme faisant partie d’une grande chasse aux sorcières destinée à maintenir « les bonnes gens à terre ». » a déclaré Barker.

« En effet, s’en prendre à Trump, cela alimente la défensive de ses partisans. Ils ont une mentalité de bunker, encerclant les wagons pour protéger leur homme de ses grands inquisiteurs. Bref, plus les « élites » semblent mépriser Trump. [the indictments are viewed that way, and they aren’t wrong]plus ils se sentent obligés de le défendre.

Cependant, Brian Ward, professeur d’études américaines à l’Université de Northumbria, a déclaré : Semaine d’actualités que le manque d’alternatives pourrait aider la cause de Trump.

« Les partisans purs et durs de Trump soutiendront toujours Trump, quoi qu’il en soit », a-t-il déclaré. « L’absence d’opposants républicains viables ou attrayants, les campagnes chancelantes, etc… peuvent encourager ceux qui ont de sérieux doutes à se boucher le nez et à le soutenir à nouveau, et certains d’entre eux adhéreront, ou feront semblant d’adhérer, à le mythe de la « chasse aux sorcières ». Ces deux groupes pourraient être renforcés par les actes d’accusation.

» Pendant ce temps, d’autres ont clairement le sentiment que le moment MAGA/Trump est terminé ou se termine et cherchent des moyens de recalibrer leur position au sein du GOP, sans vraiment savoir comment le faire, à qui changer d’allégeance, surtout pendant que les éléments MAGA/Trump sont toujours présents. Cela semble si fort, et potentiellement décisif. Ils peuvent toujours être publiquement favorables, car s’opposer aux Démocrates/Biden est un fruit à portée de main, mais les fissures apparaissent et il est peu probable que les niveaux de soutien augmentent, je pense.

À plus d’un an de l’élection présidentielle de 2024, tout peut arriver.

« Il pourrait y avoir une sorte d’effet boule de neige ou un effet cumulatif, vous savez, de multiples actes d’accusation et de nouvelles informations qui pourraient émerger et qui pourraient en quelque sorte ébranler les opinions de longue date sur Trump », a déclaré le professeur Costas Panagopoulos, expert en campagne électorale à Université du Nord-Est, a déclaré Semaine d’actualités.

« Mais il faudrait qu’il s’agisse de nouvelles informations assez préjudiciables, car les attitudes sont généralement résistantes aux changements et il semble que les attitudes à l’égard de Trump en particulier soient particulièrement imperméables. »