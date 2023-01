Les incroyables statistiques du tour du chapeau de Haaland surpassent le Golden Boot

Erling HaalandL’immense première saison de l’équipe en Premier League s’est poursuivie dimanche avec l’attaquant de Manchester City marquant les trois buts lors de la victoire 3-0 de son équipe sur Wolverhampton Wanderers.

Le tour du chapeau victorieux de Haaland à Molineux était son quatrième triplé en championnat cette saison, le plaçant à égalité avec Harry Kane et Alan Shearer comme les seuls joueurs à avoir réussi quatre tours du chapeau en une seule campagne de Premier League. Et le prolifique attaquant de City n’en a besoin que d’un de plus au cours de la saison 2022-23 pour égaler Le record de tous les temps de Shearer de cinq.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

L’international norvégien a enregistré autant de tours du chapeau que le reste de la Premier League combiné avec Son Heung Min (Tottenham), Léandro Trossard (Brighton, aujourd’hui Arsenal), Phil Foden (Man City) et Ivan Toney (Brentford) les seuls autres joueurs à avoir atteint un triplé de haut vol jusqu’à présent.

Haaland a déjà dépassé toute une série de joueurs notables sur la liste des triplés de tous les temps de la Premier League, dont Didier Drogba (3), Frank Lampard (3), Romelu Lukaku (3), Fils (3) et même Cristiano Ronaldoqui a partagé ses trois tours du chapeau en carrière en Angleterre entre ses deux séjours à Manchester United.

En prenant 19 matchs pour ce faire, Haaland a également battu le record de longue date de Ruud van Nistelrooy après que l’ancien braconnier de Manchester United ait pris 65 matchs pour enregistrer son quatrième tour du chapeau en Premier League.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

De plus, Haaland est déjà au tiers du chemin pour égaler la légende de Man City Sergio AgüeroLe record global de 12 tours du chapeau en carrière en Premier League, bien qu’il ait disputé 256 matchs de moins dans la compétition que son prédécesseur argentin.

À 22 ans, Haaland a déjà réussi 16 tours du chapeau pour le club et le pays au cours de sa carrière senior à ce jour : Molde (1 ; dans le cadre d’un parcours de quatre buts contre Brann), le FC Salzbourg (5), le Borussia Dortmund (4 ), Man City (4) et Norvège (2).

2️⃣5️⃣ buts en Premier League pour @ErlingHaaland! ✨ pic.twitter.com/qX7qLumEdM – Manchester City (@ManCity) 22 janvier 2023

Depuis qu’il a marqué deux fois lors de ses débuts en championnat contre West Ham en août, Haaland a déjà marqué 25 buts en 19 matchs de Premier League pour City, ce qui signifie qu’il a devancé les deux vainqueurs conjoints du Golden Boot de la ligue la saison dernière: Tottenham’s Son et Liverpool. Mohamed Salahqui ont tous deux terminé la campagne 2021-22 avec 23 buts chacun.

Il y a eu 29 cas où un joueur a marqué au moins 25 buts au cours d’une saison de Premier League depuis l’inauguration de la division en 1992-93 et ​​Haaland a atteint cette marque en 19 apparitions.

Un seul but de plus en Premier League cette saison verra l’attaquant de City devenir l’un des 14 joueurs à avoir marqué 26 buts en une seule campagne, côtoyant ainsi Thierry Henry, Robin van Persie, Kane, Salah, Ronaldo et Luis Suarez.

Haaland a besoin de neuf buts supplémentaires au cours de la seconde moitié de la saison 2022-23 pour égaler les détenteurs du record Andy Cole et Alan Shearer, qui ont marqué conjointement plus de buts que tout autre joueur en une seule campagne de Premier League en accumulant 34 chacun en 1993. -94 et 1994-95 respectivement (qui étaient toutes deux des saisons de 42 matchs.)

Depuis que la Premier League est passée de 22 équipes à 20 équipes à partir de la saison 1995-96, un seul joueur a marqué plus de buts dans sa campagne d’introduction que Haaland, et c’est Kevin Phillips de Sunderland, qui a inscrit 30 buts en 1999-00. .

Bien que Man City n’ait disputé que 20 matchs au cours de la saison 2022-23, Haaland a déjà dépassé tous les autres débutants de la division les plus performants de la liste, y compris Fernando Torres (24 buts pour Liverpool en 2007-08), Aguero (23 buts pour City en 2011-12) et Van Nistelrooy (23 buts pour Manchester United en 2001-02.)

Compte tenu de sa forme fulgurante et de sa vitesse de notation rapide, nous pensons que ce ne sera qu’une question de temps avant que Haaland ne batte chacun des records de buts mentionnés ci-dessus.