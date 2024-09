Les incroyables gagnants des Natural Landscape Photography Awards

Plus de 12 000 photos ont été soumises à la quatrième édition annuelle Prix ​​de la photographie de paysages naturelsCréé par un groupe de quatre photographes, ce concours photo est unique en ce sens qu’il a établi règles claires pour éviter les techniques de retouche numérique trompeuses et l’utilisation de l’intelligence artificielle devenue monnaie courante dans la photographie de paysage. Cela permet d’obtenir des images qui ne sont qu’une vitrine de la beauté naturelle de notre paysage.

Cette année, la compétition a été plus difficile que jamais, avec 1 134 photographes de 59 pays participants. Photographe canadien André Mielzynski est arrivé en tête et a été nommé Photographe de l’année pour son portfolio exceptionnel. Parmi ces images, on trouve Peupliers d’hiverLa photo, prise dans son parc local pendant la pandémie, se concentre sur la forme et la silhouette des peupliers couverts de neige et rend hommage à son talent de photographe.

Photographe britannique David Southern a remporté la catégorie Projet, qui demande aux photographes de rassembler six à dix images liées les unes aux autres. Inspirée par les rochers, les algues et le sable trouvés le long du littoral de Northumbrie, sa série Fils croisés est un regard fascinant sur le varech sucré. Ces images artistiques nous rappellent les possibilités créatives des parties apparemment ordinaires de la nature.

Tandis que les photographes ont présenté leurs œuvres dans trois catégories distinctes (Grand Scenic, Abstract and Details et Intimate Landscapes), les prix ont également décerné des prix spéciaux dans plusieurs sous-catégories qui honorent la richesse de la photographie de paysage. Faites défiler la page vers le bas pour voir tous les gagnants et rendez-vous sur le site officiel pour voir la galerie complète des finalistes.

Voici les gagnants des Natural Landscape Photography Awards 2024.

Le concours a des règles strictes pour éviter les techniques d’édition trompeuses et l’utilisation de l’IA.

Plus de 12 000 photos de 1 134 photographes ont été soumises au concours photo.

